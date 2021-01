Oggi, venerdì 8 gennaio 2021, a partire dalle ore 12, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Penso che un sogno così, una serata-evento dedicata a Domenico Modugno che vedrà protagonista Giuseppe Fiorello, in compagnia di tanti ospiti.

Penso che un sogno così andrà in onda in prima serata su Rai 1, lunedì 11 gennaio 2021. La regia dello show sarà firmata da Duccio Forzano.

Per la terza volta in carriera, quindi, Giuseppe Fiorello omaggerà Domenico Modugno, dopo averlo interpretato nella fiction Volare – La grande storia di Domenico Modugno, diretta da Riccardo Milani e andata in onda nel 2013, e dopo lo spettacolo teatrale Penso che un sogno così…, andato in scena dal 2013 al 2018, con la regia di Giampiero Solari.

Penso che un sogno così sarà l’adattamento televisivo del sopraccitato show teatrale durante il quale l’attore siciliano, attraverso i propri ricordi personali e le canzoni più famose di Modugno, racconterà due vite all’apparenza distanti ma, in realtà, unite da molti dettagli: la vita di suo padre e la vita del celebre interprete di Nel blu dipinto di blu.

Il promo attualmente in rotazione sulle reti Rai ha svelato gli ospiti che affiancheranno Giuseppe Fiorello in questa serata-evento. A Penso che un sogno così, ci saranno Eleonora Abbagnato, Francesca Chillemi, Serena Rossi, Paola Turci e Rosario Fiorello, fratello di Giuseppe.

Giuseppe Fiorello, attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram, sta documentando la preparazione dello show, a pochi giorni dalla messa in onda.

Di seguito, trovate uno dei suoi ultimi post:

E quasi ora di scendere in campo, ultimi ritocchi, sto cercando il massimo della perfezione, confesso un po’ di tensione, rivedo pezzi di vita scorrere davanti agli occhi, un tributo alla timidezza per farvi conoscere il mio rapporto con la vita… ci siamo quasi!

Durante la conferenza stampa, interverranno Stefano Coletta, direttore di Rai 1, Giuseppe Fiorello e Claudio Fasulo, vice-direttore di Rai 1.

TvBlog seguirà in diretta la conferenza stampa a partire dalle ore 12.