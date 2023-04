Pechino Express 2023 riparte dal Borneo Malese questa sera, giovedì 6 aprile, con la quinta puntata della sua nuova edizione. Lasciata l’India, dove sono ‘rimaste’ (si fa per dire) le tre coppie eliminate nelle prime quattro puntate, il viaggio dell’adventure reality di Sky Uno continua facendo conoscere a concorrenti e pubblico il Borneo. Prima tappa nel secondo Paese attraversato dalla “Via delle Indie” che caratterizza questa edizione, in onda come sempre dalle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Per questa quinta puntata cìè una sorpresa, ovvero il ritorno di Victoria Cabello, vincitrice della scorsa edizione in coppia con Paride Vitale e ora pronta a debuttare con lui in un nuovo programma a base di viaggi, in onda da maggio su Tv8. Insomma un buon lancio promozionale quello di volare a Pechino Express, lì dove si è avuto successo per far sapere al pubblico di una nuova avventura televisiva. Bisognerà capire quale sarà il suo ruolo in questa ospitata ‘pechinese’: in genere niente si fa per niente a Pechino Express.

Pechino Express 2023 – La Via delle Indie, anticipazioni quinta puntata 6 aprile: le tappe

Le sei coppie reduci devono affrontare un percorso di 494 km, dal villaggio di Kampung Giam, nella foresta malese, a Sibu, passando per Lubok Antu, dove tre coppie si sfideranno nella prima Prova Vantaggio della stagione, sfida che si sostituisce alla prova immunità e la cui vittoria garantisce alla coppia punti utili per la classifica finale. Proprio a Sibu i concorrenti troveranno Victoria Cabello: a fare cosa lo scopriremo nel corso della puntata.

Le coppie di Pechino Express 2023

LE ATTIVISTE: Giorgia Soleri e Federippi

GLI ITALO AMERICANI: Joe Bastianich e Andrea Belfiore

MAMMA E FIGLIO: Martina Colombari e Achille Costacurta

I NOVELLI SPOSI: Federica Pellegrini e Matteo Giunta

LE MEDITERRANEE: Carolina Stramare e Barbara Prezia

I SICULI: Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo

GLI AVVOCATI: Alessandra Demichelis e Lara Picardi (eliminate alla quarta puntata dagli Italo-Americani)

GLI ISTRUITI: Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero (eliminati alla terza puntata dalle Attiviste)

GLI IPOCONDRIACI: Dario e Caterina Vergassola (eliminati alla seconda puntata)

Come seguire Pechino Express 2023 in tv e in live streaming

Il programma va in onda ogni giovedì, dal 9 marzo, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go.