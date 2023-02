Victoria Cabello: nuovo programma su TV8 a maggio 2023

Victoria Cabello tornerà in onda con un programma tutto suo, a maggio 2023. Il nuovo progetto della conduttrice ed ex vj andrà in onda in prima serata su TV8.

Il nuovo programma vedrà la partecipazione di Paride Vitale con cui Victoria Cabello ha partecipato all’ultima edizione di Pechino Express (Pechino Express 2022 – La rotta dei sultani, il titolo esatto) andata in onda su Sky Uno e, successivamente, in chiaro su TV8. Per la cronaca, la coppia ha vinto la nona edizione dell’adventure-game.

Le riprese del nuovo format, ideato e prodotto da Banijay Italia, sono appena iniziate. La Cabello firmerà il programma anche come co-autrice.

Il tema del viaggio sarà al centro anche di questo nuovo programma. Victoria Cabello e Paride Vitale, infatti, saranno i protagonisti di “viaggi imprevedibili e non convenzionali”, stando al comunicato ufficiale. Il titolo del nuovo programma non è ancora stato reso noto ufficialmente.

Dopo il lungo periodo di assenza dovuto a problemi di salute e durato circa tre anni, Victoria Cabello, come scritto in precedenza, è tornata in tv l’anno scorso, prendendo parte alla nona edizione di Pechino Express.

L’ultima esperienza come conduttrice di un programma tutto suo risale sostanzialmente a dieci anni fa, con le due edizioni di Quelli che il calcio, andate in onda su Rai 2, che la Cabello ha condotto dal 2011 al 2013.

Nel 2014, la conduttrice nata a Londra ha preso parte all’ottava edizione di X Factor, in onda su Sky Uno, nel ruolo di giudice insieme a Morgan, Fedez e Mika.

Dopo X Factor, la Cabello ha lavorato a progetti televisivi andati in onda su reti minori come VH1, con un’intervista speciale al rapper Fabri Fibra, e DeAJunior, dove ha condotto Aspettando Monchhichi, striscia quotidiana di anteprima all’omonimo cartone animato. Nel 2019, insieme a Diletta Leotta, la Cabello ha condotto il galà Scoprire la Cina – Galà dell’amicizia italo-cinese, andato in onda sia su Rai 5 che su Mediaset Extra.