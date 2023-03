Ultima tappa in India Pechino Express 2023 per questa quarta puntata, in onda stasera – giovedì 30 marzo – dalle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. L’edizione sembra essere già arrivata a un turning point con l’eliminazione degli Istruiti da parte delle Attiviste che avevano invece avito l’opportunità di eliminare Gli Avvocati, certo tra i binomi meno amati dentro e fuori la gara. La motivazione addotta da Giorgia Soleri e Giorgia Soleri e Federippi ha puntato sull’affanno con cui Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero hanno patito nelle prime tre tappe: vista la difficoltà ad affrontare la gara, meglio farli tornare a casa. Una scelta che ha alienato alla coppia di giovanissime la simpatia (già non spiccatissima) del pubblico social che invece ha sempre avuto un debole per i sensibili, pasticcioni, ma irriducibili Istruiti. Neanche un pizzico di strategia per le Attiviste, che avrebbero invece potuto eliminare non solo una coppia temibile, ma anche ‘fastidiosa’: non dimentichiamo certo le accuse di ‘sabotaggio’ rivolte agli Italo-Americani già nella seconda puntata. Per fortuna che Costantino e Miccio hannodato più attenzione alla polvere sollevata dal vento che alle accuse della coppia.

Si riparte da qui, dunque: e non sarà facile.

Pechino Express 2023 – La Via delle Indie, anticipazioni quarta puntata 30 marzo: le tappe

La quarta tappa ha inizio a Mysore e il primo ‘stop’ è fissato a Nanjangud Suruchi per afffrontare una “piccante e speziata” missione; si prosegue dunque verso la scuola Kerala Kalamandalam di teatro Kathakali per un’altra prova. Si procede dunque verso Thrissur, dove le prime due coppie si contenderanno l’immunità con il “gioco degli elefanti”. Il viaggio proseguirà verso Cochin, “la regina del mare d’Arabia” dove, dopo una notte in città, affronteranno un’ultima missione al Chellanam Fishing Harbour. Il traguardo di puntata è a Kumarakam. Le ultime due coppie classificate saranno a rischio eliminazione, sempre che la Busta Nera decreti che questa quarta puntata sia eliminatoria. La prossima settimana, invece, si va nel Borneo Malese.

