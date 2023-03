Questa sera alle ore 21:15 su Sky Uno e NOW andrà in onda la terza puntata della decima stagione di Pechino Express, l’adventure show condotto da Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio.

Pechino Express 2023, anticipazioni terza puntata 23 marzo

In questa terza tappa i viaggiatori partiranno da Hampi, perla del Karnataka, e dovranno raggiungere Mysore. Provvisti solamente di uno zaino contenente una dotazione minima e di 1 euro al giorno a persona in valuta locale, affronteranno la prima missione, una durissima risalita del fiume a colpi di remo per arrivare al Tempio di Hanuman, una delle divinità più venerate e amate in India. Tra la ricerca di passaggi in tuk-tuk, gli immancabili imprevisti e le difficoltà che li sorprenderanno lungo il percorso, i concorrenti scenderanno fino al Forte di Chitradurga dove le prime quattro coppie che firmeranno il Libro Rosso si sfideranno nella prova immunità, che consisterà in una partita di “Kabaddi”, uno degli sport indiani più praticati.

A seguire le coppie potranno praticare lo Yoga, antichissima disciplina indiana, dopodiché non resterà che correre verso il tappeto rosso situato alle Chamundi Hill di Mysore, raggiungibili solamente attraverso un percorso pedonale composto da centinaia di gradini.

La lunghezza di questa tappa è di 438km.

Al termine, Costantino ed Enzo leggeranno la classifica finale, con la busta nera che decreterà se la tappa sarà eliminatoria o meno.

Le coppie di Pechino Express 2023

Dopo la prima eliminazione di Dario e Caterina Vergassola “Gli Ipocondriaci”, sono otto le coppie che affronteranno tappa:

Le attiviste: Giorgia Soleri e Federica Fabrizio (Federippi)

Gli avvocati: Alessandra Demichelis e Lara Picardi “

“ Gli Italo Americani: Joe Bastianich e Andrea Belfiore

Mamma e figlio: Martina Colombari e Achille Costacurta

I novelli sposi: Federica Pellegrini e Matteo Giunta

Le mediterranee: Carolina Stramare e Barbara Prezia

I siculi: Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo

Gli istruiti: Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero “Gli Istruiti”

Come seguire Pechino Express 2023 in tv e in live streaming

Il programma va in onda ogni giovedì sera alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go. TvBlog seguirà in liveblogging il terzo appuntamento dalle 21:10!