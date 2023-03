Pechino Express 2023 è pronto al debutto con la sua seconda edizione targata Sky: il viaggio che porterà le nove coppie di concorrenti sulla Via delle Indie parte, infatti, giovedì 9 marzo in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW. In tutto 8000 km percorsi in 37 giorni, zaino in spalla e con un solo euro – in valuta locale – per sopravvivere, anche se i veri protagonisti di questo format restano le persone che accolgono i concorrenti nelle loro case, dando loro passaggi, ospitandoli per la notte, condividendo il cibo. Un viaggio nell’umanità della condivisione – più che nella disumanità del disagio – che passa per la conoscenza di luoghi lontani e anche per lo svelamento dell’essenza stessa dei singoli concorrenti e delle loro dinamiche di coppia.

Di questo, ma soprattutto del loro ruolo di conduttori abbiamo parlato con Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio, per la prima volta insieme alla conduzione del programma che si apre così anche all’idea della Coppia dei Conduttori, non solo alle coppie di concorrenti. Una conduzione all’insegna del cinismo, dell’ironia, del sarcasmo, che è poi quello che da tempo – ovvero dall’arrivo di Costantino – regala la cifra narrativa a un format che potrebbe essere invece facilmente declinato nei toni della melensaggine, spegnendone la forza competitiva. E scopriremo che Enzo Miccio, già apprezzatissimo concorrente dell’edizione 2019 per la sua dichiarata spietatezza e per la sua manifesta voglia di vincere, è assolutamente in linea con la ‘nobile tradizione’ di Costantino anche nella conduzione. Li vedremo pienamente all’opera in Pechino Express 2023 solo da giovedì 9 marzo, ma abbiamo cercato di avere una qualche ‘indicazione’.

“Beh, io mi permetto di dire che siamo veramente una coppia, perché il successo di ogni coppia di partecipanti è proprio nel l’affiatamento. Solo se sono veramente coesi e affiatati possono arrivare al successo, possono arrivare fino in fondo, possono superare qualsiasi difficoltà e qualsiasi tappa. Io e Costa siamo proprio così, siamo affiatati e quindi andiamo tranquillamente avanti” ci dice Enzo Miccio, che sembra dare l’andatura anche in questa breve chiacchierata. Gli fa eco Costantino, che ha confermato questo lavoro in tandem, come quello che caratterizza la gara dei concorrenti:

“Diciamo che ci siamo dati man forte: quando Enzo subiva particolarmente il caldo, io cercavo di sostenerlo, e viceversa. E così deve essere”.

Diciamo anche che alla luce della conferenza stampa e di quel clima di buonismo smontato sul nascere da Miccio, sarebbe stato interessante sapere cosa ha funzionato meno nella coppia e quali sono state le cose meno ‘sopportabili’ per loro, al di là dei disagi del viaggio che per i concorrenti non è tutto 5*L come si è portati a pensare. Ma intanto abbiamo preferito non rompere l’idillio e guardare avanti, magari per un altro progetto tv di coppia, questa volta legato al mondo del wedding, che li accomuna anche se con ruoli e impegni molto differenti: da una parte Costantino, voice over di Quattro Matrimoni, dall’altra Miccio con il suo racconto no-stop da Wedding planner, designer e consulente di abiti di sposa, organizzatore di eventi esclusivi e protagonista del genere da anni. Come vedrebbero una loro collaborazione? Inizia Costantino:

“Io sono certo che Pechino e le spose abbiano in comune una specie di glorificazione della donna con una certa personalità… diciamo che le donne sovrastano l’uomo. E in questa edizione ce ne sono di donne così, ma non possiamo ovviamente fare spoiler. Quello delle personalità femminili forti è un tema che affronterei volentieri con Enzo”.