Pechino Express 2023 è pronto a partire: la nuova edizione dell’adventure reality di Sky Uno, la seconda targata Banijay Italia per Sky, debutta giovedì 9 marzo in prima serata su Sky Uno e prende, dunque, il posto di MasterChef, chiusosi la scorsa settimana.

Alla conduzione troviamo Costantino della Gherardesca questa volta insieme a Enzo Miccio, che nella scorsa edizione lo aveva sostituito in alcune occasioni ma che a questo punto diventa un conduttore effettivo. Una coppia di fatto, insomma: vedremo come hanno affrontato questa avventura nell’avventura seguendoli nella Conferenza Stampa di presentazione che seguiremo a partire dalle 12.30 live su TvBlog.

Pechino Express 2023 – La via delle Indie, le tappe e le puntate

Dieci puntate in tutto per questa edizione che attraversa India, Borneo Malese e Cambogia: si parte da Mumbai e si chiude a Angkor. In tutto oltre 8mila km percorsi durante 37 giorni di riprese: per un totale di oltre 3500 ore di girato e 13mila ore di montaggio. La troupe era composta da 120 persone (oltre a due medici) con 20 camere grazie alle quali sono stati realizzati circa 40 terabyte di girato totale (di cui 500 gigabyte proveniente dai tre droni usati per le riprese).

Le coppie di Pechino Express 2023

LE ATTIVISTE: Giorgia Soleri e Federippi

GLI AVVOCATI: Alessandra Demichelis e Lara Picardi

GLI ITALO AMERICANI: Joe Bastianich e Andrea Belfiore

GLI IPOCONDRIACI: Dario e Caterina Vergassola

MAMMA E FIGLIO: Martina Colombari e Achille Costacurta

I NOVELLI SPOSI: Federica Pellegrini e Matteo Giunta

LE MEDITERRANEE: Carolina Stramare e Barbara Prezia

I SICULI: Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo

GLI ISTRUITI: Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero

Come seguire Pechino Express – La via delle Indie 2023

Come detto, il programma va in onda da giovedì 9 marzo alle 21:15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go.