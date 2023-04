Questa sera giovedì 27 aprile 2023 alle ore 21:15 su Sky Uno e NOW andrà in onda l’ottava puntata della decima stagione di Pechino Express, l’adventure show Sky Original realizzato da Banijay Italia condotto da Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio.

Pechino Express 2023, anticipazioni ottava puntata 27 aprile

Nell’ottava tappa dello show i viaggiatori approderanno in Cambogia. Partiranno tra il traffico e gli affollati mercati della capitale Phnom Penh per scendere giù fino al mare e affrontare una “pungente” prova nel centro costiero di Kep.

L’itinerario poi proseguirà verso nord, fino a Kampong Speu, dove i viaggiatori dovranno sottoporsi all’insindacabile giudizio di Enzo Miccio che si calerà nei panni di fashion guru durante una missione molto “stilosa”, prima di affrettarsi a firmare il Libro Rosso a Phuom Suo per poter partecipare a una divertente Prova Vantaggio.

Verrà messa a dura prova anche la resistenza fisica dei concorrenti, che poi dovranno correre ancora verso il Tappeto Rosso a Oudong, anticamente capitale della Cambogia.

I concorrenti percorreranno un totale di 386 km da Phnom Penh a Oudong. Al termine, Costantino ed Enzo leggeranno la classifica finale, con la busta nera che decreterà se la tappa sarà eliminatoria o meno. Da qui si scoprirà quali saranno le coppie che passeranno alla semifinale di giovedì prossimo, 4 maggio.

Le coppie di Pechino Express 2023

Nella scorsa puntata nessuna delle coppie è stata eliminata. Ad ora in gara ci sono ancora cinque coppie e sono:

Giorgia Soleri e Federica Fabrizio/Federippi, “Le Attiviste”

“Le Attiviste” Joe Bastianich e Andrea Belfiore “Gli Italo Americani”

“Gli Italo Americani” Federica Pellegrini e Matteo Giunta “I Novelli Sposi”

“I Novelli Sposi” Carolina Stramare e Barbara Prezia “Le Mediterranee”

“Le Mediterranee” Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo “I Siculi”)

Come seguire Pechino Express 2023 in tv e in live streaming

Il programma va in onda ogni giovedì sera alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go. TvBlog seguirà in liveblogging il terzo appuntamento dalle 21:10!