È in lavorazione per Rai1 una grande serata-evento. Secondo quanto risulta a TvBlog, infatti, in queste ore a Sanremo, dove è in corso il terzo Festival di Amadeus, il direttore di rete Stefano Coletta dovrebbe incontrare Nicoletta Mantovani per definire il progetto che dovrebbe portare ad uno show in prima serata, in occasione del trentennale dell’evento musicale benefico organizzato per dieci edizioni, tra il 1992 e il 2003, a Modena dal tenore.

Alla conduzione di questo appuntamento speciale dovrebbe esserci Milly Carlucci, che era stata al timone di alcune edizioni del Pavarotti & Friends.

Al momento il progetto sarebbe in fase di scrittura e soltanto nei prossimi mesi verrà definito il cast che vi prenderà parte. Ricordiamo che il Pavarotti & Friends ha tradizionalmente visto sul palco con Luciano Pavarotti (scomparso nel 2007 – dieci anni dopo l’omaggio su Rai1 con Carlo Conti) protagonisti prestigiosi nomi della musica mondiale. Solo per citarne alcuni, all’evento negli anni hanno partecipato Stevie Wonder, Anastacia, Elton John, Liza Minnelli, George Benson, Ricky Martin, Mariah Carey, Sting, Bono degli U2, Barry White, Spice Girls, Michael Bolton, ma anche big nostrani del calibro di Jovanotti, Ligabue, Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Pino Daniele, Andrea Bocelli e Giorgia.

Sebbene l’evento non sia stato ancora ufficialmente collocato in palinsesto (come detto in apertura in queste ore, la Mantovani, seconda moglie del tenore, starebbe discutendo del progetto con il direttore Stefano Coletta), è probabile che vada in onda su Rai1 prima dell’estate 2022.