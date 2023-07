La Rai torna a celebrare Patty Pravo. Secondo quanto risulta a TvBlog, infatti, sono in corso da qualche giorno a Venezia le riprese di un nuovo speciale televisivo dedicato alla ‘ragazza del Piper’. In base alle indiscrezioni in nostro possesso, si dovrebbe trattare di una serata-evento collocata molto probabilmente su Rai1 e scritta da Pino Strabioli, che negli anni ha spesso collaborato con la popolare cantante, di cui è anche grande amico e confidente. Per esempio, il 23 luglio del 2020 su Rai3 andò in onda In arte Patty Pravo per festeggiare gli oltre cinque decenni della carriera dell’artista, il cui nome all’anagrafe è Nicoletta Strambelli. A curare la regia del nuovo speciale sarà l’espertissimo Duccio Forzano, mentre la produzione è affidata alla Ballandi.

Patty Pravo e i suoi oltre 50 anni di carriera

Già nel 1966 Patty Pravo, capace di stravolgere tutti i canoni dell’interprete femminile del tempo, divenne un punto di riferimento per le giovani generazioni di allora. La diva della musica italiana ha collezionato tantissimi successi, da Pazza idea a Bambola, da Pensiero stupendo a E dimmi che non vuoi morire, che saranno ripercorsi attraverso lo speciale prodotto da Ballandi.

Nei giorni scorsi il regista Duccio Forzano sul suo account Instagram ha pubblicato alcuni indiretti indizi, postando video girati a Venezia e associando ad ognuno di questi il titolo di un celebre brano della cantante icona della musica nostrana, da Cieli immensi a Strada per un’altra città.

Patty Pravo, lo show su Rai1: manca l’annuncio

Ufficialmente nessuno dei professionisti coinvolti si espone, con l’obiettivo di mantenere top secret la produzione. Ricordiamo che in fase di presentazione dei palinsesti Rai non è stato menzionato alcun titolo dedicato a Patty Pravo. Evidentemente l’idea dalle parti di Viale Mazzini è di mandarlo in onda ‘a sorpresa’, nel corso della stagione 2023-2024 che inizierà dopo l’estate.