A febbraio 2025, Paramount+ aggiorna il suo catalogo con nuove serie TV, film, show e reality e con il ritorno di una serie molto apprezzata. Scopri le novità in uscita su Paramount+ a febbraio 2025 per trovare nuovi programmi, film e serie tv da vedere.

Le serie tv in uscita su Paramount+ a febbraio 2025

A febbraio 2025 non mancano le serie tv in partenza su Paramount+. Ma non solo perché il 14 e 15 febbraio termineranno le prime stagioni di Dexter: Original Sin e di The Agency il remake americano di Le Bureau. Sarà un mese più ricco di serie tv rispetto al precedente con l’attesa terza stagione di Yellowjackets in contemporanea con gli Stati Uniti a partire dal 14 febbraio con rilascio settimanale degli episodi. Contemporanea anche per la seconda stagione di 1923 con Helen Mirren e Harrison Ford.

Calendario serie tv

8 sabato: NCIS: Sydney s.2

s.2 14 venerdì: Yellowjcackets s.3

Dexter: Original Sin (finale di stagione)

s.3 (finale di stagione) 15 sabato: The Agency s.1 (finale di stagione)

s.1 (finale di stagione) 23 domenica. 1923 s.2

s.2 28 venerdì: The Road Trip

Yellowjackets – terza stagione – dal 14 febbraio

Torna il drama a tinte horror che racconta tra passato e presente la storia di un gruppo di donne sopravvissute a un incidente aereo. Nel passato le ragazze hanno superato l’inverno ma le tensioni non sembrano essersi placate. Intanto nel presente emergono alcuni segreti del loro passato e dovranno fare in modo che le loro vite vadano in pezzi. Nel cast della terza stagione di Yellowjackets oltre a Melanie Lynskey, Christina Ricci, Lauren Ambrose torna Elijah Wood e ci saranno guest star come Hilary Swank e Joel McHale.

1923 – seconda stagione – dal 23 febbraio

Seconda stagione per 1923 la serie di Taylor Sheridan che segue la famiglia Dutton alle origini di Yellowstone. Tornano Harrison Ford e Helen Mirren alle prese con nuove sfide e questioni rimaste in sospeso nel ranch. Spencer intraprende un viaggio verso casa cercando di fare in tempo a salvare la sua famiglia nel Montana, mentre Alexandra vuole raggiungerlo e recuperare il loro amore.

The Road Trip – miniserie – 28 febbraio

Il 28 febbraio arriva la serie The Road Trip, adattamento del romanzo di Beth O’Leary, una storia moderna sull’amore a 20 anni. Una commedia sentimentale che esplora l’amore in tutte le sue forme attraverso un trio di relazioni indimenticabili: una storia d’amore divisa per classi, un rapporto di amicizia codipendente e un complicato ma affettuoso legame tra sorelle.

Paramount+ a febbraio 2025, oltre le serie tv

Non ci sono solo serie tv in arrivo a febbraio su Paramount+. Il 18 febbraio torna Italia Shore (disponibile anche su MTV dal 23 febbraio) con la seconda stagione guidata da Matteo Diamante. In questo docu-reality un gruppo di ragazzi e ragazze vivrà una vacanza in una villa sulla costa laziale, ci sarà anche una trasferta a Napoli.

Il 22 febbraio arriva il film Henry Danger, serie live-action per ragazzi di Nickelodeon. Il 13 febbraio, inoltre sarà caricato uno speciale MTV Unplugged con Eric Clapton.