Il mese di Gennaio 2023 vede proseguire con episodi settimanali ogni domenica l’appuntamento con Tulsa King la serie tv con Sylvester Stallone, iniziata a Natale. Nel corso del mese, il 6 gennaio, debutta in esclusiva il film Ti Mangio il cuore, il debutto cinematografico di Elodie, arrivano anche diversi programmi per bambini come Baby Shark’s Big Show dal 6, Lex & Prsley dal 13, Blaze e le Megamacchine dal 20 gennaio. Naturalmente non mancano le serie tv in prima visione e non solo.

Paramount+ le serie tv a Gennaio 2023

1 Domenica

Merlin il cofanetto con le 5 stagioni della serie che racconta la vita del giovane Merlino, affidato dalla madre al saggio Gaius perchè lo aiuti a trovare il proprio scopo nella vita.

12 Giovedì

South Park s.25

Mario s.1-2, la serie di Maccio Capatonda

19 giovedì

George & Tammy, miniserie con episodi settimanali, che racconta la storia d’amore tra due musicisti country George Jones e Tammy Wynette interpretati da Jessica Chastain e Michael Shannon.

25 Giovedì

That Dirty Black Bag s.1, serie in 8 episodi, produzione originale di Paramount+ che ha una forte impronta italiana. Infatti è stata creata da Mauro Aragoni, Silvia Ebreul e Marcello Izzo, scritta con Fabio Paladini e diretta da Mauro Aragoni e Brian O’Malley. La serie è ispirata al mondo degli spaghetti western, racconta la storia di Red Bill un cacciatore di taglie che decapita le vittime portando le loro teste in una sacca nera e dello sceriffo Arthur McCoy.

Paramount+ non solo serie tv a Gennaio 2023

A Gennaio 2023 su Paramount+ arrivano anche diversi show e documentari come Behind the Music, dal 4 gennaio, che in ogni episodio realizza un ritratto sugli artisti più famosi del panorama della musica con interviste e materiale di repertorio. Il 9 gennaio arriva Yo! MTV Maps con Ralph McDaniels che racconta i luoghi storici della comunità rap a Staten Island e Brooklyn. Il 12 gennaio è la volta di The Roast of Italy con Francesco De Carlo che racconta vizi, pregi e difetti degli italiani.

Tra i programmi di MTV arriva il 19 gennaio MTV Cribs Italia con le prime due stagioni che porta dentro le case delle star italiane. Lo stesso giorno arriva anche la versione internazionale di Are You The One, in attesa del debutto di quella italiana in esclusiva su Paramount+.

Paramount+ come vedere la piattaforma

Paramount+ è una piattaforma di streaming a pagamento, disponibile via app per smartphone e tablet, browser, Smart Tv, chiavette per portare internet sulla tv e altri device e supporti. Inoltre è un channel di Prime Video ed è disponibile come app su Sky Q. Gli abbonati a Sky Cinema hanno la possibilità di attivare in modo gratuito l’accesso alla piattaforma, basta seguire le indicazioni sullo schermo del proprio Sky Q o Sky Glass, inoltre con le credenziali inserite in fase di registrazione, potranno vedere i contenuti direttamente dall’app su ogni device (come tutti gli abbonati); gli utenti con MySky avranno una selezione di titoli oltre a poter accedere all’app gratuitamente.