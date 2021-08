Paralimpiadi 2020, Cerimonia di apertura in diretta

La Cerimonia di Apertura delle Paralimpiadi 2020, che si svolgono a Tokyo dal 24 agosto al 5 settembre 2021, viene trasmessa in diretta in chiaro su Rai 2 a partire dalle 13.00 e anche in streaming su RaiPlay. A differenza delle Olimpiadi, infatti, i giochi paralimpici si possono seguire anche in streaming web free. La cerimonia inaugurale viene trasmessa anche da Eurosport per gli abbonati alla piattaforma Discovery+.

Dopo la Cerimonia di Apertura e quella di Chiusura di Tokyo 2020, decisamente sottotono – e non solo per l’understatement richiesto dal Covid – ci si augura che l’apertura delle Paralimpiadi 2020 sia un pizzico più entusiasmante, energetica, coinvolgente di quanto mostrato finora. Il concept però non sembra cambiare: al centro il ricordo delle Olimpiadi di Tokyo del 1964, così come i valori di partecipazione, uguaglianza, pace, insieme alla ripresa e all’unione che la situazione pandemica richiede per poter uscire dalla crisi.

Pace, convivenza, ricostruzione, futuro, Tokyo e l’intero Giappone, atleti, coinvolgimento, entusiasmo sono le parole chiave delle cerimonie di apertura e di chiusura delle Paralimpiadi, così come lo sono state delle Olimpiadi di agosto. In questo senso non cambiano neanche ‘i motti’ dei giochi: “Striving for your personal best (Achieving Personal Best)”; “Accepting one another (Unity in Diversity)”, “Passing on a legacy for the future (Connecting to Tomorrow)”.

Bisognerà vedere se e come saranno declinati in questa occasione: confidiamo in qualcosa di più coinvolgente, fermi restando i momenti clou, come i discorsi di benvenuto, l’arrivo della bandiera e l’accensione del braciere olimpico.

Ma seguiremo in diretta la Cerimonia di Apertura a partire dalle 13.

Paralimpiadi Tokyo 2020, portabandiera italiani

Bebe Vio e Federico Morlacchi sono i portabandiera della rappresentativa italiana, tra le prime a entrare nello Stadio Olimpico di Tokyo, in virtù dell’ordine ‘alfabetico’ del giapponese. I primi a sfilare, come tradizione, sono i greci, quindi la rappresentativa dei rifiugiati, mentre a chiudere ci sono padroni di casa. Presente anche la bandiera dell’Afghanistan, anche se gli atleti non parteciperanno.