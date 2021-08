Olimpiadi di Tokyo 2020, la cerimonia di chiusura in diretta

Le Olimpiadi di Tokyo 2020 giungono al termine: la cerimonia di chiusura di domenica 8 agosto 2021 sancisce la fine di questi Giochi Olimpici che passeranno alla storia per lo slittamento di un anno, per gli stadi e i palazzetti vuoti, per il Covid e anche per i successi azzurri soprattutto nei 100mt e nella staffetta 4×100 maschile. E non è un caso che il portabandiera per l’Italia sarò Marcell Jacobs, l’uomo più veloce di queste Olimpiadi.

Pace, rinascita, convivenza, futuro sono state le parole d’ordine della cerimonia di apertura di Tokyo 2020, in cui si è celebrato non solo lo spirito olimpico ma soprattutto il Giappone, la sua storia, la sua cultura e il suo passato olimpico con i continui rimandi a Tokyo 1964. I temi della cerimonia di chiusura saranno gli stessi, con un’attenzione particolare agli atleti che sono stati sì protagonisti anche della Opening Ceremony, soprattutto con la loro sfilata, con le loro divise, con il loro entusiasmo, ma di cui con la Chiusura vengono celebrati per gli sforzi, l’impegno, l’abnegazione, il sacrificio, al di là dei loro successi e delle medaglie conquistate. Perché essere alle Olimpiadi è già un traguardo. Si spegne il braciere olimpico, quindi, ma prima che questio accada ci sono degli altri target da raggiungere: fare in modo che i valori dei Giochi siano trasferiti alle generazioni successive, creare la giusta attesa per le Paralimpiadi, che si terranno sempre a Tokyo dal 24 agosto al 5 settembre con la loro 16esima edizione, e dare il via ufficiale alle prossime Olimpiadi, quelle di Parigi 2024 che inizieranno formalmente col passaggio della bandiera olimpica dal Comitato giapponese, che l’ha conservata per 5 difficili anni, a quello francese che ha già iniziato il conto alla rovescia. E ancora ricordiamo quella splendida clip, e quella trovata scenografica, presentata dal Giappone a Rio 2016. Ora è tempo di dire À bientôt à Paris, ancor prima dei 4 anni consueti che intercorrono tra un’edizione e un’altra: a ricevere la bandiera Olimpica dalle mani del presidente del Comitato Olimpico Internazionale sarà la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo.

Olimpiadi 2020, come seguire la cerimonia di chiusura in streaminng e diretta tv

La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Tokyo 2020 va in onda domenica 8 agosto alle 13 (ora italiana) in diretta in chiaro su Rai 2 e in streaming per gli abbonati su Discovery+, EuroSport Player e DAZN.