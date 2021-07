Nonostante si sia ufficialmente ventilata la possibilità di cancellare i giochi a poche ore dal loro inizio, le Olimpiadi di Tokyo 2020 si preparano al via. La Cerimonia d’Apertura è in programma per venerdì 23 luglio su Rai 2 – ma non su RaiPlay – in chiaro dalle 13.00 alle 16.30 ora italiana (dalle 20 ora di Tokyo) ed è già segnata da un paio di eventi che non hanno contribuito a stemperare il clima. Prima la polemica contro il dj Cornelius, costretto a dimettersi per il comportamento bullo contro dei compagni disabili quanto era ragazzo, poi il licenziamento del regista giapponese Kentaro Kobayashi, che avrebbe dovuto dirigere la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Tokyo, ma messo alla porta dopo una battuta sull’Olocausto.

In tutto questo, causa Covid, la Cerimonia si svolgerà a porte chiuse, quindi senza pubblico nello stadio: una condizione davvero eccezionale, che condizionerà inevitabilmente il clima e la resa di questo Opening Act. Dei 68.000 posti disponibili nello Stadio Olimpico di Tokyo, solo mille circa saranno occupati da ospiti vip – debitamente testati e sotto controllo sanitario come tutte le delegazioni arrivate in Giappone.

Come detto tre ore e mezza di Cerimonia, nonostante la mancanza di pubblico: le delegazioni nazionali, quindi, entreranno sulla pista dello Stadio Olimpico senza applausi e senza ovazioni, salutando gli spalti vuoti (e soprattutto le telecamere che incontreranno sul proprio percorso) e non potendo neanche molto salutarsi tra di loro: vietati infatti tutti i possibili contatti tra atleti. La delegazione italiana, con Jessica Rossi, la campionessa del tiro a volo, e il ciclista Elia Viviani portabandiera, sarà la 18esima a sfilare, seguendo l’ordine alfabetico: la prima sarà come sempre quella Greca, culla dei giochi olimpici, gli ultimi i padroni di casa, preceduti dalle delegazioni che organizzeranno i prossimi Giochi, ovvero la Francia (Parigi) nel 2024 e gli USA (Los Angeles) nel 2028 (mentre le Olimpiadi 2032 sono state appena assegnate a Brisbane in Australia). La pallavolista Paola Egonu sarà tra i portabandiera del drappo olimpico.

Pronti dunque a seguire la diretta della Cerimonia delle Olimpiadi di Tokyo 2020 a partire dalle 13.00. Diretta anche su Discovery+ (anche sulle piattaforme TIMvision, Amazon Prime e Fastweb) ed Eurosport Player.