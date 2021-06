Terminata la 33esima edizione di Striscia la Notizia, nell’access prime time di Canale 5, a partire da questa sera, tornerà Paperissima Sprint con la sua nuova edizione estiva (la 16esima edizione estiva e la 31esima in totale, considerando anche quelle andate in onda, in passato, durante il resto dell’anno).

L’appuntamento quotidiano estivo con le papere di Paperissima Sprint è per le ore 20:35, tutti i giorni, compresa la domenica, per tutta l’estate, fino all’inizio della prossima edizione di Striscia.

Per il terzo anno consecutivo, i conduttori saranno Vittorio Brumotti, Shaila Gatta, Mikaela Neaze Silva e il Gabibbo.

Il campione di bike trial e inviato di Striscia la Notizia condurrà il programma di papere di Antonio Ricci per la nona volta.

Per Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, invece, quest’edizione di Paperissima Sprint sarà il loro primo impegno lavorativo da ex veline. Shaila e Mikaela, tra l’altro, hanno lasciato Striscia la Notizia, segnando il record assoluto di presenze nel tg satirico, come veline (903 puntate in quattro edizioni consecutive).

Il Gabibbo, invece, è presenza fissa a Paperissima Sprint dal lontano 1990.

La formula sarà sempre la stessa: filmati di papere, gaffe ed errori tv provenienti da tutto il mondo (tra i quali, anche video inediti) e nuovi sketch che vedranno protagonisti i tre conduttori insieme al Gabibbo. Anche quest’anno, inoltre, i telespettatori potranno inviare i propri filmati al sito www.paperissima.mediaset.it.

Paperissima Sprint è un programma di Antonio Ricci, scritto con Lorenzo Beccati e con Alessandro Meazza, Fabio Nocchi e Carlo Sacchetti. La regia è a cura di Mauro Marinello.

Dopo la messa in onda della prima puntata, su TvBlog troverete una recensione.