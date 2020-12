I funerali di Paolo Rossi in diretta tv

I funerali di Paolo Rossi si terranno sabato 12 dicembre alle 10.30 e saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2, con un collegamento al via dalle 10. Le esequie dell’amato campione si svolgeranno a Vicenza, nel Duomo della città che l’ha visto iniziare la sua carriera professionista con la maglia biancorossa della Lanerossi. E proprio nello stadio cittadino, intitolato a Romeo Menti è stata allestita la camera ardente: una scelta nettamente simbolica, che sottolinea il rapporto di Paolo Rossi con la città, che peraltro l’anno scorso lo aveva insignito della cittadinanza onoraria.

In questo anno senza la possibilità di esequie aperte, pubbliche, partecipate, un anno in cui l’ultimo saluto può essere solo strettamente privato – quando peraltro possibile – la tv cerca di supplire alla mancanza di contatto diretto, cerca di creare le condizioni per l’elaborazione del lutto collettivo più di quanto in passato abbia potuto fare. Una cerimonia che non si apre quindi solo ai telespettatori ‘lontani’, ma che permette anche agli amici, ai colleghi, ai rivali di essere presenti alla cerimonia, altrimenti inaccessibile. Per evitare assembramenti, infatti, sarà chiuso al pubblico anche il sagrato del Duomo, mentre in Chiesa potranno entrare solo le persone invitate dalla famiglia di Rossi.

Annunciate esequie semplici, ben lontane da quelle ‘regali’ di Gigi Proietti, che aveva visto un programma articolato di percorsi e di discorsi, in una Roma immobile che pure ha cercato di stringersi intorno al suo mattatore. Ma un’occasione ancora per ricordare il simbolo dei Mondiali ’82 dopo la programmazione speciale (e densa) proposta dalla Rai nelle scorse ore.

La diretta dei funerali di Paolo Rossi avrà inizio già alle 10.00 ed è curata da Raisport con il commento di Alberto Rimedio, Enrico Varriale e Antonio Di Gennaro, compagno di squadra in Nazionale nel Mondiale in Messico del 1986 e nel Verona, nella stagione 1986-87, ultima in campo per Pablito.