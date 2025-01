Sonia Bruganelli, durante l’intervista a Verissimo andata in onda la settimana scorsa, aveva evitato (nel senso che nessuna domanda, a riguardo, è stata posta…) la questione più spinosa ossia l’interruzione del rapporto professionale tra Paolo Bonolis e l’agente Lucio Presta e le varie polemiche.

E così è andata anche per Paolo Bonolis che, oltre ad essersi sottoposto ad una foto-intervista stile Il Senso della Vita, ha ricordato l’appuntamento con la nuova edizione di Avanti un Altro, in partenza domani, nel preserale di Canale 5.

Con il consueto sarcasmo (“L’anno è iniziato molto bene, con l’influenza!”), il conduttore romano ha ricordato i punti di forza del game show che conduce dal 2011:

C’è una callosità nell’anima che mi impedisce di essere emozionato ma l’entusiasmo è vivo. È un programma insolito e diverso che si nutre di entusiasmo e imprevedibilità, riusciamo a farlo tutti con lo stesso sentimento che ci fa chiedere “Cosa succederà oggi?”.

Parlando dei suoi genitori, invece, Bonolis ha rispolverato il conosciutissimo aneddoto di quando papà Silvio mandò telefonicamente a quel paese Mike Bongiorno, convinto fosse uno scherzo:

Abbiamo affrontato la vita con il sorriso. Papà è di Milano, mamma è di Salerno. Si sono conosciuti a Roma perché i nazisti bombardavano tutto tranne San Pietro, non si sa perché, erano scemi ma sono stati scemi fino in fondo! Si andavano a nascondere sotto il colonnato del Bernini, quando suonavano le sirene. Si sono conosciuti da piccoli, hanno fatto l’amore da grandi e sono nato io! Mio padre mi ha insegnato a ridere. Mamma ha 93 anni, mi sgrida sempre, soprattutto quando non è colpa mia.

Tra le foto mostrate, è spuntata, poi, anche quella della sua ex moglie Sonia Bruganelli:

Siamo io e Sonia. Ah già mi avevi detto che, venendo qui, avremmo parlato di Avanti un altro! Così funziona! Sic transit gloria mundi. Andiamo avanti…

Successivamente, però, Bonolis ha dichiarato che la sua priorità è quella di difendere i propri figli dalle avversità:

Nella vita ci sono tante possibilità, il nostro compito è dare significato a queste possibilità. In base al significato che dai loro, ti comporti, vivi e fai quello che devi fare. Ci sono delle priorità, i figli, la famiglia, che va preservata da qualunque circostanza e avversità. È necessario, è difficile ma è bello. La mia famiglia, i miei genitori, mi hanno trasmesso in qualche modo il valore della famiglia. Credo in quello che la famiglia non deve disperdere, poi le famiglie possono cambiare, mutarsi, bisogna accettare la trasformazione ma senza ledere i diritti di chi non ha chiesto di venire in questo mondo.

Parlando del sodalizio con Luca Laurenti, infine, Bonolis ha anticipato la presenza di Flavia Vento nella nuova edizione di Avanti un Altro, confermando così il nostro retroscena:

Ci conosciamo da 35 anni. Mi trovo molto bene, gli voglio bene profondamente, è come un fratello. Siamo diversi ma accogliamo la diversità l’uno dell’altro con entusiasmo. Luca è profondamente intelligente ma vive altrove. Poi, per lavoro, ritorna qui da noi e il suo smarrimento mi diverte molto. Flavia Vento, ad Avanti un Altro, si occuperà di misteri e le ho chiesto anche di Luca… Quando lo conosci, non c’è niente più di misterioso nella vita!