Ballando con le Stelle 2022, Paola Barale si ritira

Paola Barale ha deciso di ritirarsi da Ballando con le Stelle. Ad annunciarlo è stata questa sera la stessa concorrente, dopo essere scesa in pista con il maestro Roly Maden in seguito alla classica clip che precede le esibizioni. Arrivati infatti in pista Milly Carlucci ha dovuto spiegare: “Già da un po’ di tempo Paola aveva un problema fisico dovuto alle costole incrinate. Da ieri stiamo dibattendo cosa fare, cosa non fare: lei ci ha provato, ci ha pensato…”.

A questo punto è intervenuta la stessa Paola Barale: “Ci ho pensato e non solo, sono andata anche dal medico che non mi ha dato l’autorizzazione per ballare e quindi stasera non posso ballare. Anche perché mi sono impegnata molto, il charleston non mi piaceva, invece (Roly Maden, ndr) ha fatto in modo che fosse una cosa bella anche per me: era una cosa molto veloce e non ce la faccio proprio con il fiato”.

Dopo le obiezioni avanzate da Sara Di Vaira circa il ritiro, Barale ha spiegato, incalzata al riguardo da Fabio Canino, di avere una prognosi di trenta giorni. “Al di là del ripescaggio, dove penso ci fossero persone più meritevoli, avevo voglia di esibirmi perché mi sarebbe piaciuto almeno finire con una coreografia” ha spiegato la concorrente prima di lasciare la competizione, abbandonando dunque così la competizione.

Con la sua decisione di ritirarsi dalla gara, Paola Barale si è così autoesclusa dal ripescaggio di questa sera. Chi fra le coppie formate da Dario Cassini e Lucrezia Lando, Giampiero Mughini e Veera Kinnunen, Marta Flavi e Luca Urso (subentrato a Simone Arena, impossibilitato nel suo rientro in Italia dall’estero), Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca e Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina otterrà il tanto agognato pass per la finale di Ballando con le Stelle 2022, che si terrà il prossimo 23 dicembre?