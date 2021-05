Pam & Tommy, l’ncredibile trasformazione di Lily James e Sebastian Stan

A volte capita che ci siano dei progetti di serie tv o miniserie capaci di suscitare l’attenzione del pubblico ancor prima della loro messa in onda e semplicemente per il tema trattato, i personaggi coinvolti e gli attori che andranno a interpretarli. Come nel caso di Pam & Tommy che si annuncia come uno dei prodotti più attesi dei prossimi mesi, pronto a sbancare sui social e possibilmente anche tra i futuri premi televisivi.

I Pam e Tommy del titolo sono Pamela Anderson e Tommy Lee e la miniserie racconterà la storia vera dello scandalo nato dopo la diffusione del loro video privato, sessualmente spinto, primo caso di video virale sottratto alla coppia per caso e diventato un caso in rete. E a interpretare i due protagonisti sono stati scelti due attori in ascesa come Lily James e Sebastian Stan che vediamo trasformati nei due protagonisti nelle prime immagini promozionali diffuse sui social.

Here’s a peek at Pam & Tommy, coming to Hulu. Based on the true scandal that started it all, featuring Lily James, Sebastian Stan and Seth Rogen… ready to rewind? Posted by Pam & Tommy on Friday, May 7, 2021

Particolarmente sorprendente è la trasformazione di Lily James che ricordiamo tutti nei panni della dolce e intraprendente Lady Rose di Downton Abbey e ritroviamo qui scatenata e provocante in quelli di Pamela Anderson. E la somiglianza grazie al trucco, allo sguardo, alle pose è davvero convincente. Appare riuscito anche il passaggio di Sebastian Stan da soldato d’inverno in Falcon and the Winter Soldier, a rocker vissuto.

Scritta da Rob Siegel e DV DeVincentiis la miniserie in 8 episodi sarà distribuita da Hulu negli USA mentre è più complicato immaginare dove potrebbe finire nel resto del mondo e in Italia. Infatti tra i produttori c’è Anapurna, Ramona di James e Dave Franco, Point Grey di Seth Rogen e Evan Goldberg ma non c’è un coinvolgimento di un grosso studios. Al tempo stesso bisogna evitare di immaginarla già su Disney+/Star vista la distribuzione su Hulu in quanto manca la componente di 20th Tv/ABC Signature che avrebbero reso il passaggio più immediato.

La miniserie Pam & Tommy è ambientata nel 1995 e racconta dello scandalo del video privato, trafugato e finito tra le mani di un produttore di film pornografici. I due hanno portato avanti una battaglia per bloccare la diffusione del video, anche per proteggere i loro due figli. Pamela Anderson ha citato in giudizio la Internet Entertainment Group e successivamente la coppia ha trovato un accordo ma alla fine la società è riuscita a rendere disponibile ai propri iscritti il video triplicando il traffico normale.

Seth Rogen sarà proprio l’uomo che ha rubato il video, nel cast anche Taylor Schilling, Andrew Dice Clay, Pepi Sonuga, Spencer Granese e Mozhan Marnò; la regia degli episodi è di Craig Gillespie.