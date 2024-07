Palinsesto Rai 1, programmi in onda nel 2024/2025: Ballando con le stelle anticipa e si allunga, novità per Marco Liorni

Sono stati svelati questa mattina i palinsesti Rai per la stagione 2024/2025. Molte le conferme (con volti diversi nei programmi di punta) e qualche novità. Ecco, a seguire, tutte le news di Rai 1, a partire dalla stagione autunno/inverno e con qualche anticipazione anche per i primi mesi del 2025.

Partiamo dal lato intrattenimento nel Prime Time. Dal 2 settembre si parte con la nuova edizione di “Affari tuoi“. Dopo l’addio di Amadeus, al timone ci sarà Stefano De Martino. In onda tutti i giorni, rimarrà fedele all’ultima edizione ma con una novità nella regione fortunata. Domenica 8 settembre arriva “Semplicemente Fiorella” con Fiorella Mannoia protagonista con la festa musicale per festeggiare i 70 anni della cantante.

Dopo i Tim Summer Hits, Carlo Conti torna a braccetto con la musica (prima di Sanremo) accanto a Vanessa Incontrada con “Tim Music Awards” il 13 e 14 settembre 2024. Dalla settimana successiva, parte la nuova edizione di “Tale e Quale show” che vede l’assenza di Loretta Goggi e l’arrivo di Alessia Marcuzzi. Ultima puntata in onda l’8 novembre.

Confermato, ovviamente, “Ballando con le stelle” dal 28 settembre al 21 dicembre per un appuntamento di 12 puntate. Le coppie in gara saranno 13 per uno show con una durata maggiore e una partenza anticipata rispetto agli anni precedenti.

Prima novità in mano a Marco Liorni. Parliamo di “Chi può batterci?“. Si tratta del primo game show televisivo in cui il pubblico in studio avrà la possibilità di sfidare una squadra composta dai sei protagonisti del mondo della tv, dello spettacolo e dello sport in un clima all’insegna della leggerezza. Il meccanismo di gioco sarà altamente coinvolgente anche per il pubblico a casa. La squadra di “Chi può batterci?” sarà capitanata da Marco Liorni che, oltre a condurre, avrà l’inedito ruolo di giocatore insieme ai suoi 5 compagni. Chi riuscirà a batterli?”. In onda sabato 21 settembre, una sola puntata.

Si sposta su Rai 1 il “46esimo Festival Internazionale del Circo di Montecarlo” e alla conduzione arriva Serena Autieri. Due appuntamenti, il 27 dicembre e il 2 gennaio. Antonella Clerici arriva dal 15 novembre al 20 dicembre con “The Voice Kids“.

Il 6 ottobre 2024, in prima serata su Rai 1, il Servizio Pubblico Radiotelevisivo e Multimediale celebra i suoi 100 anni di storia. Un grande evento, con la conduzione di Carlo Conti, per festeggiare il primo secolo della Rai al servizio della cultura, dell’informazione, dell’istruzione, dell’intrattenimento e dello sviluppo tecnologico del Paese dal titolo “Cento, Un secolo di servizio pubblico“.

Domenica 6 ottobre su Rai 1 il “Prix Italia” con Serena Autieri e Monica Setta. Sarà Torino, nella prima settimana di ottobre, a ospitare la 76esima edizione del Prix Italia, la rassegna internazionale promossa dalla Rai che premia il meglio delle produzioni tv, radio e web.

Confermata la “Maratona Telethon” dal 15 al 22 dicembre e la “Serata Unicef” con Mara Venier il 20 novembre su Rai 1. Eleonora Daniele, invece, sarà il 13 novembre su Rai 1 con “Serata Bambino Gesù“, organizzato con e per l’Ospedale Bambino Gesù. Una eccellenza della scienza e della sanità italiana, raccontata attraverso le esperienze e le storie a lieto fine di chi ha frequentato questa struttura così efficiente ed importante.

Il 18 dicembre su Rai 1 “Sarà Sanremo 2024” con Carlo Conti per scoprire i nomi delle 4 Nuove Proposte che si sfideranno sul palco del Teatro Ariston.

Il 31 dicembre “L’anno che verrà” sarà condotto da Marco Liorni con la classica festa di Capodanno in diretta dalla Calabria per il secondo anno consecutivo.

In seconda serata torna “Ciao maschio” con Nunzia De Girolamo dal 14 settembre, su Rai 1. Il 30 novembre andrà in onda il Premio Lucchetta.

Dal 2 settembre “Cose nostre” con Emilia Brandi. Storie di donne e uomini che hanno pagato con un prezzo altissimo, spesso con la vita, il loro impegno nel contrastare la criminalità organizzata. Martedì, mercoledì e giovedì in mano a Bruno Vespa e il suo “Porta a porta“.

Dal 14 ottobre ritorna “Storie di sera” con Eleonora Daniele al timone, ogni lunedì sera, in seconda serata. Dall’11 novembre, poi, spazio a e, “XXI Secolo, quando il presente diventa futuro”, il programma della Direzione Approfondimento ideato, condotto e coordinato da Francesco Giorgino. Si tratta del racconto settimanale di quei temi di attualità che sono, più di altri, in grado di restituire l’idea di un Paese impegnato non solo a vivere il presente, ma anche a progettare il proprio futuro.

Da sabato 30 novembre, in seconda serata su Rai 1, “La vita è meravigliosa” con Vira Carbone.

Confermati gli appuntamenti con “Lo Zecchino D’oro” dal 29 novembre al 1 dicembre, inclusi gli speciali di Natale.

Ecco qualche anticipazioni anche per il 2025. Pino Insegno, dopo Reazione a catena, condurrà “Il buono, il brutto, il cattivo“. 3 amici sono in gara per decretare il film più bello fra quelli proposti da loro stessi, che hanno segnato in qualche modo la loro vita. Il programma prevede la presenza di ospiti che in qualche maniera sono legati al film, di cui diventano testimonial di uno dei tre amici. La gara è goliardica e non si vince nulla, ma prevede tre cattivissimi e autorevoli giurati. Il vero giudice è il pubblico in studio e da casa che decreta il vincitore.

Il 16 settembre consueto appuntamento con “Tutti a scuola” (condotto da Eleonora Daniele), alle 16.30 su Rai 1, per l’inizio dell’anno scolastico.

Al sabato, dal 14 settembre, torna “Buongiorno benessere” con Vira Carbone. Alla domenica ci sarà “Check-Up” con Luana Ravegnini dalle 9.40.

Confermato anche Bruno Vespa con i suoi “Cinque minuti” dal 10 settembre, dopo il Tg1 e prima di “Affari tuoi”.

Infine, spostato ufficialmente il Festival di Sanremo 2025. Si terrà dall’11 al 15 febbraio per non rischiare di accavallarsi con le partite di Coppa Italia.