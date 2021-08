Palinsesti Rai: programmazione settembre 2021

Sono tutti ai blocchi di partenza, la programmazione Rai per la stagione televisiva 2021 è ormai alle porte, dunque è il momento di riaffilare i palinsesti che entrano nel cosiddetto periodo di garanzia. Le principali tre reti riaccenderanno tutte le fasce: mattina, pomeriggio, preserale ed access prime time. Come tutti gli anni si tratterà di una riaccensione graduale, seppure la data stabilita per la grande ripartenza è quella del 13 settembre.

Si intravedono i primi titoli delle nuove serie tv che riempiranno il prime time, non mancheranno gli show. Gli occhi puntati sono soprattutto per Da grande, il varietà che darà la stura al nuovo corso di Alessandro Cattelan in Rai dopo 9 anni insieme a Sky. Rai 2 e Rai 3 chiaramente non rimarranno a guardare, anche per le reti ‘sorelle’ all’orizzonte le novità non mancheranno con una miriade di prime visioni tv.

Ecco come evolverà la programmazione delle tre principali reti:

Vi avvertiamo – come sempre – che la programmazione potrebbe subìre eventuali variazioni (in tal caso vi aggiorneremo).

PALINSESTI RAI SINO A SABATO 11 SETTEMBRE 2021

PROGRAMMAZIONE SETTEMBRE 2021 – RAI 1

Lunedì: (6/9) Momenti di trascurabile felicità (Film – 1°TV)

Momenti di trascurabile felicità (Film – 1°TV) Martedì: (7/9) La mia famiglia a soqquadro (Film – 1°TV)

La mia famiglia a soqquadro (Film – 1°TV) Mercoledì: (1/9) Linea verde radici – Storie dalla terra (Documentario); (8/9) Qualificazioni Mondiali 2022: Italia – Lituania (Calcio)

Linea verde radici – Storie dalla terra (Documentario); Qualificazioni Mondiali 2022: Italia – Lituania (Calcio) Giovedì: (2/9) Qualificazioni Mondiali 2022: Italia – Bulgaria (Calcio); (9/9) Seat Music Awards 2021 (Musica)

Qualificazioni Mondiali 2022: Italia – Bulgaria (Calcio); Seat Music Awards 2021 (Musica) Venerdì: (3/9) Canzone Segreta (Show – Replica); (10/9) Seat Music Awards 2021 (Musica)

Canzone Segreta (Show – Replica); Seat Music Awards 2021 (Musica) Sabato: (4/9) Ballo ballo (Film – 1°TV); (11/9) Speciale 11 Settembre – Le due ore che cambiarono il mondo

Ballo ballo (Film – 1°TV); Speciale 11 Settembre – Le due ore che cambiarono il mondo Domenica: (5/9) Qualificazioni Mondiali 2022: Svizzera – Italia (Calcio)

PROGRAMMAZIONE SETTEMBRE 2021 – RAI 2

Lunedì: (6/9) Jumanji – Benvenuti nella giungla (Film)

Jumanji – Benvenuti nella giungla (Film) Martedì: (7/9) Festival di castrocaro 2021 (Musica)

Festival di castrocaro 2021 (Musica) Mercoledì: (1/9) L’altra madre di mia figlia (Film – 1°TV); (8/9) Scomparsa in paradiso (Film – 1°TV)

L’altra madre di mia figlia (Film – 1°TV); Scomparsa in paradiso (Film – 1°TV) Giovedì: N.C.I.S./ Delitti in paradiso (Serie TV)

N.C.I.S./ Delitti in paradiso (Serie TV) Venerdì: (3/9) Quella famiglia è mia (Film – 1°TV); (10/9) N.C.I.S/Delitti in paradiso (Serie TV)

Quella famiglia è mia (Film – 1°TV); N.C.I.S/Delitti in paradiso (Serie TV) Sabato: (4/9) Follia ad alta quota (Film – 1°TV); (11/9) Peccati ad alta quota (Film – 1°TV)

Follia ad alta quota (Film – 1°TV); Peccati ad alta quota (Film – 1°TV) Domenica: (5/9) N.C.I.S. Los Angeles/N.C.I.S. New Orleans (Serie TV)

PROGRAMMAZIONE SETTEMBRE 2021 – RAI 3