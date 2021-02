Palinsesti Rai: programmazione marzo 2021

E’ il mese X per i palinsesti Rai. Il mese dell’evento dell’anno, il mese di Sanremo 2021. Non capitava dal 2005 che un Festival si svolgesse interamente a marzo, e TvBlog come sempre attiva la sua grande macchina nel raccontarvi ciò che sarà della 71° edizione condotta da Amadeus e Fiorello. Ma oltre ciò, dopo? Il mese di marzo ci porta alla memoria di un anno fa, quando tutte le previsioni fatte sulle programmazioni televisivi non solo Rai, ma anche Mediaset furono disattese in seguito al lockdown e ai problemi organizzativi che investirono gran parte delle produzioni televisive.

Oggi vi diamo conto un palinsesto tuttora condizionato, seppur meno gravemente rispetto a quanto abbiamo avuto modo di constatare nel marzo 2020. Dunque ecco come evolverà la programmazione delle tre principali reti del servizio pubblico:

Vi avvertiamo – come sempre – che la programmazione potrebbe subìre eventuali variazioni (in tal caso vi aggiorneremo).

PALINSESTI RAI SINO A SABATO 13 MARZO 2021

PROGRAMMAZIONE MARZO 2021 – RAI 1

Lunedì: (1/3) Fiction – Il commissario Ricciardi (1° TV – ultima puntata); (8/3) Fiction – Il commissario Montalbano – Il metodo Catalanotti (1° TV)

Fiction – Il commissario Ricciardi (1° TV – ultima puntata); Fiction – Il commissario Montalbano – Il metodo Catalanotti (1° TV) Martedì: (2/3) Varietà – 71° Festival di Sanremo; (9/3) Varietà – A grande richiesta – Loredana Bertè in Non sono una signora

Varietà – 71° Festival di Sanremo; Varietà – A grande richiesta – Loredana Bertè in Non sono una signora Mercoledì: (3/3) Varietà – 71° Festival di Sanremo; (10/3) Fiction – La bambina che non voleva cantare (1°TV)

Varietà – 71° Festival di Sanremo; Fiction – La bambina che non voleva cantare (1°TV) Giovedì: (4/3) Varietà – 71° Festival di Sanremo; (11/3) Che Dio ci aiuti 6 (1°TV – ultima puntata)

Varietà – 71° Festival di Sanremo; Che Dio ci aiuti 6 (1°TV – ultima puntata) Venerdì: (5/3) Varietà – 71° Festival di Sanremo; (12/3) Varietà – La canzone segreta

Varietà – 71° Festival di Sanremo; Varietà – La canzone segreta Sabato: (6/3) Varietà – 71° Festival di Sanremo; (13/3) Film – Captain Phillips – Attacco in mare aperto (1°TV)

Varietà – 71° Festival di Sanremo; Film – Captain Phillips – Attacco in mare aperto (1°TV) Domenica: Fiction – Le indagini di Lolita Lobosco (1°TV)

PROGRAMMAZIONE MARZO 2021 – RAI 2

Lunedì: (1/3) Telefilm – N.C.I.S.; (8/3) Film – Colette (1°TV)

Telefilm – N.C.I.S.; Film – Colette (1°TV) Martedì: (2/3) Film – Il tuo ex non muore mai (1°TV); (9/3) Varietà – Stasera tutto è possibile

Film – Il tuo ex non muore mai (1°TV); Varietà – Stasera tutto è possibile Mercoledì: (3/3) Film – 211-Rapina in corso (1°TV); (10/3) Docu-reality – La caserma (ultima puntata)

Film – 211-Rapina in corso (1°TV); Docu-reality – La caserma (ultima puntata) Giovedì: (4/3) Film – Soldado (1°TV); (11/3) Attualità – Anni 20

Film – Soldado (1°TV); Attualità – Anni 20 Venerdì: (5/3) Film – Valerian e la città dei mille pianeti; (12/3) Telefilm – The Good Doctor/The Resident/Gli specialisti

Film – Valerian e la città dei mille pianeti; Telefilm – The Good Doctor/The Resident/Gli specialisti Sabato: (6/3) Film – 12 Soldiers (1°TV); (13/3) Telefilm – F.B.I./Blue Bloods/Instinct

Film – 12 Soldiers (1°TV); Telefilm – F.B.I./Blue Bloods/Instinct Domenica: Telefilm – 9-1-1/9-1-1 Lone Star

PROGRAMMAZIONE MARZO 2021 – RAI 3