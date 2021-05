Palinsesti Rai: programmazione giugno 2021

Giugno, si chiude ufficialmente un’altra stagione televisiva e i Palinsesti Rai voltano nuovamente pagina. Presto punteremo gli occhi al futuro per scoprire cosa ci riserverà il nuovo anno televisivo 2021/22, ma non temete, TvBlog vi aggiornerà puntualmente tra retroscena e anteprime tutto quello che le tre reti (e non solo) stanno mettendo in pentola.

Intanto occupiamoci di ciò che ci attende per questo mese: ci è facile partire da un appuntamento che terrà compagnia a milioni di tifosi di calcio: gli Europei in partenza l’11 giugno. La Rai è uno dei Media Broadcaster con 27 partite da trasmettere sulle 51 totali.

In attesa del calcio d’inizio, nei primi 10 giorni del mese ci saranno spazi dedicati proprio alla Nazionale Italiana, sia in prime time che nell’access di Rai 1. Su Rai 2 e Rai 3 gran parte delle produzioni va in vacanza, altre tengono duro per qualche settimana. Anche per la seconda rete l’estate sarà comunque all’insegna dello sport, Rai 2 infatti tornerà ad essere rete olimpica per i giochi di Tokyo, ma di questo ne parleremo più approfonditamente il prossimo mese.

Ecco come evolverà la programmazione delle tre principali reti:

Vi avvertiamo – come sempre – che la programmazione potrebbe subìre eventuali variazioni (in tal caso vi aggiorneremo).

PALINSESTI RAI SINO A SABATO 12 GIUGNO 2021

PROGRAMMAZIONE GIUGNO 2021 – RAI 1

Lunedì: (7/6): Film – A mano disarmata (1°TV)

Film – A mano disarmata (1°TV) Martedì: (1/6) Notte Azzurra (condotto da Amadeus); (8/6) Musica e Beneficenza – Con il cuore nel nome di Francesco

Notte Azzurra (condotto da Amadeus); Musica e Beneficenza – Con il cuore nel nome di Francesco Mercoledì: (2/6) Fiction – Ma il cielo è sempre più blu; (9/6) Film – Non sposate le mie figlie

Fiction – Ma il cielo è sempre più blu; Film – Non sposate le mie figlie Giovedì: (3/6) Documentario: Speciale Ulisse: Un pianeta meraviglioso – Il futuro da salvare; (10/6) Film – Non sposate le mie figlie 2

Documentario: Speciale Ulisse: Un pianeta meraviglioso – Il futuro da salvare; Film – Non sposate le mie figlie 2 Venerdì: (4/6) Calcio – Amichevole: Italia – Repubblica Ceca; (11/6) Europei di Calcio 2021: Turchia – Italia

Calcio – Amichevole: Italia – Repubblica Ceca; Europei di Calcio 2021: Turchia – Italia Sabato: (5/6) Musica – Dall’Arena di Verona: Il volo – Tributo a Ennio Morricone; (12/6) Europei di Calcio 2021: Belgio – Russia

Musica – Dall’Arena di Verona: Il volo – Tributo a Ennio Morricone; Europei di Calcio 2021: Belgio – Russia Domenica: (6/6) Calcio – Europei Under 21: Finale

PROGRAMMAZIONE GIUGNO 2021 – RAI 2

Lunedì: Telefilm – Hawaii Five-0/N.C.I.S. New Orleans/ The Blacklist

Telefilm – Hawaii Five-0/N.C.I.S. New Orleans/ The Blacklist Martedì: (1 e 8/6) Game of Games – Gioco Loco

Game of Games – Gioco Loco Mercoledì: (2/6) Calcio Beneficenza – La partita; (9/6) Show – The show must go on – Va tutto bene

Calcio Beneficenza – La partita; Show – The show must go on – Va tutto bene Giovedì: (3/6) Film – Piacere, sono un po’ incinta; (10/6) Film – Paradise Beach: dentro l’incubo

Film – Piacere, sono un po’ incinta; Film – Paradise Beach: dentro l’incubo Venerdì: (4/6) Film – Quel bambino non sarà mai tuo (1°TV); (11/6) Film – Stai lontano da mia figlia (1°TV)

Film – Quel bambino non sarà mai tuo (1°TV); Film – Stai lontano da mia figlia (1°TV) Sabato: (5/6) Telefilm – F.B.I./Blue Bloods; (12/6) Telefilm – F.B.I. (a seguire) Detectives: Casi risolti e irrisolti

Telefilm – F.B.I./Blue Bloods; Telefilm – F.B.I. (a seguire) Detectives: Casi risolti e irrisolti Domenica: (6/6) Telefilm – The Rookie/Bull

PROGRAMMAZIONE GIUGNO 2021 – RAI 3