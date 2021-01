Palinsesti Rai: programmazione gennaio 2021

Si riprende dove si era lasciato il discorso. Con il mese di gennaio i palinsesti Rai riprendono a pieno regime e tutti i suoi tasselli ritornano al proprio posto: le produzioni della fiction al giovedì su Rai 1, l’intrattenimento al sabato. Rai 2 prosegue la linea delle serie tv, mentre su Rai 3 torna l’informazione day by day che occupa gran parte della settimana. La data della ripartenza è come sempre quella del 7 gennaio, digerire la sbornia del palinsesto rimodulato per le strenne non sarà poi così difficile.

Vediamo dunque cosa accadrà a partire dalla fine delle feste natalizie nei prime time delle tre reti Rai. Vi avvertiamo che la programmazione potrebbe subìre eventuali variazioni (in tal caso vi aggiorneremo).

PALINSESTI RAI SINO A SABATO 16 GENNAIO 2021

PROGRAMMAZIONE GENNAIO 2021 – RAI 1

Lunedì: (11/1) Spettacolo: Penso che un sogno così (con Beppe Fiorello)

Ottavi di finale Coppa Italia (Juventus – Genoa) Giovedì: (dal 7/1) Fiction: Che Dio ci aiuti 6;

Game show – Affari Tuoi (viva gli sposi!) Domenica: (10/1) Fiction: Che Dio ci aiuti 6

PROGRAMMAZIONE GENNAIO 2021 – RAI 2

Lunedì: (11/1) Film – L’uomo sul treno

Film – La ragazza dei tulipani (1°TV) Giovedì: (7/1) Film – Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali; (14/1) Calcio: Ottavi di finale Coppa Italia (Atalanta – Cagliari)

Telefilm – Blue Bloods + Instinct Domenica: (10/1) Telefilm – 9-1-1

PROGRAMMAZIONE GENNAIO 2021 – RAI 3

Lunedì: Informazione: Report

Informazione: Chi l’ha visto? Giovedì: (7/1) Miniserie – I miserabili; (14/1) Film: Bye Bye Germany (1°TV)

Miniserie – I miserabili Domenica: Intrattenimento – Che tempo che fa

Da segnalare: