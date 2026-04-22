Palinsesti Rai 2026-2027, si cambia: arrivederci Napoli, nuova location per la presentazione

La Rai cambia programma. Non è soltanto un motto in vista dei nuovi palinsesti dopo l’estate ma una necessità vera e propria. La bella stagione fa già pensare al futuro. Avvenire che televisivamente significa anche palinsesti da rielaborare e stabilire. Le necessità per il 2026-2027 saranno diverse sempre nello stesso spirito.

La televisione pubblica deve rinnovarsi, ma anche badare alla sostanza. Rai vuol dire, nella mente del telespettatore medio, raccontare sul piccolo schermo la storia del Paese. Servizio Pubblico tra fiction, informazione e intrattenimento. Le scelte di Viale Mazzini saranno peculiari e propedeutiche a questo tipo di approccio, il tele-mercato impazza e qualche nome che potrebbe cambiare casacca è già stato fatto. Si tratta, per il momento, solo di indiscrezioni.

Palinsesti Rai 2026-2027: Ancona sede ufficiale di presentazione

Le conferme dovrebbero arrivare presto, anche per quel che riguarda possibili innesti. Non solo cessioni, dunque, da parte della Rai. Anche qualche nuovo arrivo e vecchie conoscenze che potrebbero tornare. Le porte girevoli del racconto nazional popolare potrebbero favorire una mappatura differente rispetto al recente passato. Al momento c’è una prima ufficialità. La data di presentazione dei palinsesti Rai 2026-2027 è prevista per il prossimo 3 luglio 2026.

C’è anche la location e qui si gioca, metaforicamente, in controtendenza rispetto al recente passato. La possibilità di cambiare era nell’aria, c’è stata una netta anticipazione a opera del Messaggero. La presentazione dei palinsesti per la nuova stagione televisiva della tv di Stato si terrà ad Ancona anziché a Napoli. Il rapporto con la città campana è ottimo, ma Viale Mazzini ha deciso di cambiare anche per dare lustro alle altre strutture che popolano la Rai all’interno del Paese. Tuttavia Napoli sarà sempre al centro dei progetti della televisione pubblica.

Cambio in corsa dopo la scorsa edizione

Gli studi sul territorio partenopeo sono diversi e ci sarà anche modo di apprezzarli ulteriormente con tanti contenuti mirati all’interno dell’offerta programmi che verrà. Inoltre numerosi sono i volti che da Napoli arrivano e fanno grande la Rai Radiotelevisione Italiana. Il conto alla rovescia è cominciato. Il prossimo 3 luglio 2026 gli utenti scopriranno le nuove scelte della tv di Stato in una location di presentazione completamente rinnovata.

Ora è ufficiale: come avevo anticipato sul Messaggero, la presentazione dei palinsesti Rai 2026/2027 si terrà ad Ancona e non a Napoli, come accaduto negli anni scorsi. La data fissata è venerdì 3 luglio 2026. — Massimo Galanto (@GalantoMassimo) April 22, 2026

Lo scorso anno c’era Giorgia Cardinaletti, con la partecipazione di Nino Frassica, a tenere le fila dell’evento. Anche per il 2026-2027 si dovrebbe andare in quella direzione, ma per il momento non ci sono conferme a parte il cambio di location. Nino Frassica, guardando al presente, affiancherà Flavio Insinna e Bianca Balti nella serata di presentazione dei David di Donatello. Fino al prossimo 3 luglio la strada è lunga, ma c’è già una fermata con cui fare i conti. L’appuntamento, per il 2026-2027, è nelle Marche. Napoli, nel corso dell’anno tv, sarà protagonista in altri modi. Sempre con la medesima intensità e partecipazione.