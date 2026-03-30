David di Donatello, Flavio Insinna conduttore: l’indiscrezione tra possibilità, rischi e aspettative

I David di Donatello 2026 saranno condotti da Flavio Insinna. A lanciare l’indiscrezione è Sergio Fabi attraverso Cinemotore. Peso, aspettative e possibilità attorno a una manifestazione che può riscattare la Rai rispetto alla gestione (recente) dei grandi eventi.

Il percorso di avvicinamento ai David di Donatello 2026 è cominciato con l’indiscrezione lanciata da Cinemotore. Il cronista Sergio Fabi annuncia in anteprima che il conduttore della manifestazione sarà Flavio Insinna. La fonte è attendibile, visto che Cinemotore aveva anche annunciato la presenza di Lillo Petrolo al Teatro Ariston in occasione dello scorso Festival di Sanremo. Ora l’atmosfera cambia, ma non le certezze: Cinemotore esce allo scoperto.

Quindi, anche se non esiste attualmente un annuncio ufficiale, la figura di Insinna viene rilanciata attraverso l’accostamento a una manifestazione di prestigio come i David. L’evento, per intenderci, è paragonato ai Premi Oscar: non per importanza, ma per risonanza. I David di Donatello sono i riconoscimenti del cinema italiano. Insinna, fra le altre cose, è anche attore cinematografico e teatrale. Dunque possiede le qualità necessarie per ridare lustro a una manifestazione che ha bisogno di un certo atteggiamento e un determinato riguardo.

David di Donatello, tocca a Flavio Insinna

I David di Donatello devono dare spazio ai film in concorso, con relativi interpreti e maestranze. Il clima dev’essere un mix fra cordialità, equilibrio, simpatia e sobrietà. Insinna sembra essere l’uomo giusto al momento giusto. È tornato in Rai, dopo un’esperienza a La7, e ha affrontato una sorta di “purgatorio” televisivo nel cast dell’ultima edizione di Tale e Quale Show in cui, inevitabilmente, le sue capacità hanno brillato.

Sembrava una sorta di pesce fuor d’acqua, in quanto le sue doti interpretative erano nettamente maggiori in correlazione ai concorrenti con cui doveva fronteggiarsi. Terminata questa divertente – per lui che accetta di buon grado ogni contesto lavorativo con fermezza e umiltà – esperienza, è giunto il momento di un doveroso salto di qualità. Ancora non è chiaro quale sarà il contesto televisivo del conduttore in Rai, ma passare dai David significa mettere un tassello verso un’evoluzione attesa e meritata.

Le aspettative dopo Milano-Cortina 2026 e la notte degli Oscar

Il cinema in tv, dunque, avrà il suo cerimoniere che dovrà tenere le fila e intrattenere senza prevaricare i partecipanti. I David di Donatello, tornando a parlare dell’evento televisivo più atteso del prossimo futuro, arrivano in un momento particolarmente delicato per la Rai. Viale Mazzini deve riabilitarsi – in termini di format, perchè le fiction vanno bene – soprattutto in ambito internazionale. La cerimonia sarà visibile anche all’estero e diventa, quindi, un banco di prova necessario: le Olimpiadi Milano-Cortina non hanno brillato in termini di racconto, il caso Petrecca ancora rimbomba fra le cronache.

Poi sono arrivati gli Oscar: la copertura Rai, in quel caso, è stata più mite. Ci sono, a guardare i social, delle cose da sistemare. A partire dal dibattito durante le premiazioni: “Gli interlocutori – si legge su X – tendono a parlarsi troppo addosso e si capisce poco”. Questo il feedback generalizzato di alcuni utenti. Oscar 2026 quindi da rivedere in termini organizzativi per la copertura italiana.

Un appuntamento cruciale

Non resta, dunque, che giocarsi il tutto per tutto con i David di Donatello. In Italia, per l’Italia. L’appuntamento è per il 6 maggio prossimo con meeting programmato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Incontro previsto per la vigilia: il 5 maggio 2026. Poi spazio alla manifestazione che, con Flavio Insinna, dovrà riportare il racconto cinematografico e televisivo entro certi binari. Quelli in cui, va sottolineato, non è riuscito a stare Carlo Conti negli anni scorsi. La realtà è che il 2025 si è contraddistinto dalla conduzione di Elena Sofia Ricci e Mika che hanno ereditato i David dal conduttore toscano. La ragione ufficiale è relativa agli impegni del presentatore, che avrebbe dovuto dirigere Sanremo 2026, ma quella reale dipende da un’inadeguatezza di Conti riscontrata da diversi addetti ai lavori.

Perplessità dovute al ritmo eccessivamente cadenzato che, in più di un’occasione, avrebbe impedito la formulazione di un pensiero durante la consegna dei premi. Quell’edizione viene ricordata, fra le altre cose, anche per l’anticamera fatta fare a registi, attori e maestranze in location anguste che anticipavano la chiamata sul palco. Insomma un po’ di cose non sono andate. Il tiro è stato corretto lo scorso anno, ma televisivamente c’è bisogno di rinnovamento per quelli che si definiscono grandi eventi. I David di Donatello rientrano perfettamente in questa categoria: Flavio Insinna è ben consapevole della responsabilità che ha, per questo non si pronuncia e aspetta il protocollo.

Passato e presente

La sensazione, comunque, è quella di un determinante punto di rottura con il passato recente. Si riprenderà con una liturgia specifica, senza scimmiottare il modello americano. Quanto basta per ricordare a tutti il valore del cinema italiano, anche attraverso il piccolo schermo. Ci sono, anche quest’anno, favoriti e nomination più attese rispetto ad altre. La missione televisiva, non impossibile ma obbligatoria, sarà dare egual risalto a tutto per dimostrare che la Rai – quando vuole – fa la Rai e riesce a mettere in atto un piano degno del nome e della storia che rappresenta.

#PaolaCortellesi Miglior Esordio alla Regia e Miglior Attrice Protagonista: «Ringrazio chi mi ha dato la possibilità di scrivere questo ruolo così come lo volevo. Lavorare con questo cast è stata la mia grande possibilità non solo come regista, ma anche come attrice» #David69 pic.twitter.com/4ryFa2p1Fy — Premi David di Donatello (@PremiDavid) May 3, 2024

Rai Cinema, nello specifico, resta a guardare per capire: se i David di Donatello funzioneranno, si potrà parlare di apertura di un ciclo. Il cinema in televisione deve poter giungere non solo grazie alle proiezioni in prima visione, ma anche e soprattutto per merito di un racconto che prosegue all’interno di determinati contenitori. Rai Cultura è il principale, ma anche la rete ammiraglia di Viale Mazzini non può (e non deve) essere da meno. Ai David di Donatello, con Flavio Insinna capofila, il compito di ricordarlo in un monito che sappia mescolare cultura e spettacolo con la giusta dose di intrattenimento.