Flavio Insinna a Sanremo: perchè Carlo Conti dovrebbe pensarci davvero

Flavio Insinna in Rai somiglia molto alla parabola del figliol prodigo. L’uomo che torna sui suoi passi, risentito per le scelte del passato e pronto a ricominciare da dove era rimasto. Nessuno stavolta ha ammazzato il vitello grasso, il simbolo della pace fatta tra il conduttore e Viale Mazzini passa da Carlo Conti. Il volto di punta della Rai, insieme a Stefano De Martino, l0 chiama per partecipare alla nuova edizione di Tale e Quale Show.

Insinna accetta e, con la collaborazione di Gabriele Cirilli, mette in scena i cosiddetti duetti impossibili. Esibizioni che mescolano presente e passato della musica italiana. Il piccolo grande valore aggiunto di una personalità come quella di Insinna è proprio nella base: l’uomo non imita, interpreta. La differenza è sottile, ma fondamentale.

Flavio Insinna a Tale e Quale Show

Flavio Insinna viene fuori dall’Accademia Teatrale di Gigi Proietti, lavora – con soddisfazione – a teatro da anni e soprattutto vive la televisione come un’opportunità ulteriore. Redditizia, sicuramente, ma non è una persona che insegue gli incarichi televisivi. Ha scelto, non solo lui, di tornare in Rai per giocarsi le proprie chance dopo il fallimento di Famiglie D’Italia a La7. I rapporti con Viale Mazzini sono comunque buoni, infatti è stato ri-accolto in famiglia, ma non poteva rientrare dalla porta principale.

Insinna deve stare un anno fermo nel limbo di Tale e Quale, prima che l’emittente possa trovargli una collocazione migliore. C’è già chi anticipa la possibilità di un programma costruito su misura per lui. Nel frattempo si diverte e dà il massimo a Tale e Quale: vuol dire che gli altri lavorano, lui recita e anche bene. La differenza è palpabile. Tutti, anche sui social, iniziano ad accorgersi che Insinna è una spanna sopra gli altri. Questione di background, persino Malgioglio – che non risparmia, in qualità di giudice, nessuno – ha detto che l’ex conduttore di Affari Tuoi a Tale e Quale Show sembra un pesce fuor d’acqua.

Carlo Conti e Sanremo

È come vedere Cristiano Ronaldo alla partitella del venerdì sera tra scapoli e ammogliati. Uno che porta a teatro Nino Manfredi non può ridursi – perchè questo è il punto – a fare la parodia di Lucio Corsi. Il risultato non è divertente: mostra soltanto il gap tra un interprete e degli imitatori. L’impressione è avere davanti un laureato costretto ancora a fare la matricola. Possibile, ma non autentico. Insinna è altro e deve avere l’occasione di dimostrarlo, deve calcare palcoscenici più importanti. Non che un programma della Rai non lo sia, ma l’ex conduttore di Affari Tuoi e L’Eredità ha bisogno di un’occasione che sia in grado di valorizzarlo.

Un trampolino di (ri)lancio ideale potrebbe essere la prossima edizione del Festival di Sanremo: non ci sono indiscrezioni in merito, ufficialmente si sa soltanto che Carlo Conti sta ascoltando le proposte di canzoni da mandare in gara. La prossima edizione della kermesse canora sarà l’ultima con il presentatore toscano come Direttore Artistico, il quale è chiamato anche a decidere i co-conduttori e le co-conduttrici che lo affiancheranno. I nomi fatti, fino a questo momento, sono Pieraccioni e Panariello oltre a Stefano De Martino. C’è anche l’ipotesi, però, che Conti possa restare solo in qualità di Direttore Artistico della manifestazione e delegare la conduzione dell’evento a qualcun altro. In questo mare di possibilità, con nessuna conferma in proposito, l’unica cosa possibile da chiedersi è: Flavio Insinna all’Ariston perchè no?

Perchè Insinna dovrebbe arrivare all’Ariston

È l’uomo ideale per condurre o co-condurre una manifestazione del genere: pronto, presente, capace di stare su un palco. La dialettica è spigliata, la dizione è ottima e saprebbe – all’occorrenza – anche essere un’ottima spalla nei momenti di intrattenimento. Dato che il Festival di Sanremo è sempre stato un connubio tra musica e spettacolo in ambito nazional popolare. Insinna a Sanremo 2026 è il nome che non ti aspetti, ma anche quello di cui potrebbe esserci più bisogno.

Dopo la parentesi Tale e Quale Show, avrebbe finalmente il giusto riscatto. Insomma, se Carlo Conti ha ancora qualche dubbio su chi scegliere per affiancarlo in questa ultima avventura, sappia che il nome ce l’ha in casa: deve solo fargli togliere parrucche e cipria per trovargli, con l’aiuto di importanti partnership, una giacca da indossare. Altro che duetto impossibile, quella con Conti potrebbe diventare un’accoppiata vincente.