Anche le reti ammiraglie di Mediaset si conciano per le feste. Le prospettive dei Palinsesti Mediaset del mese di dicembre già poco prima della fine di novembre hanno presentato qualche piccola modifica che sostanzialmente riporta più o meno la situazione tale e quale a quella del mese appena passato. Fatta eccezione per la fiction che è tornata a farsi vedere nella programmazione di Canale 5, il resto dell’impostazione settimanale rimane immutata.

Su TvBlog abbiamo parlato delle strenne natalizie, periodo in cui le trasmissioni in diretta si prenderanno un momento di pausa in vista della seconda parte della stagione tv in ripartenza già dal 7 di gennaio.

Vi avvertiamo che la programmazione potrebbe subìre eventuali variazioni (in tal caso vi aggiorneremo).

PALINSESTI MEDIASET SINO A SABATO 12 DICEMBRE 2020

PROGRAMMAZIONE DICEMBRE 2020 – CANALE 5

Lunedì: Reality Show: Grande Fratello VIP

Reality Show: Grande Fratello VIP Martedì : (1/12) Calcio: Champions League – Atalanta – Midtjylland; (8/12) Calcio: Champions League – Barcellona – Juventus

: Calcio: Champions League – Atalanta – Midtjylland; Calcio: Champions League – Barcellona – Juventus Mercoledì : (2/12) Fiction: Il silenzio dell’acqua 2 (1°TV)

: Fiction: Il silenzio dell’acqua 2 (1°TV) Giovedì : (3/12) Film: Harry Potter e il calice di fuoco; (10/12) Film: Harry Potter e l’Ordine della Fenice

: Film: Harry Potter e il calice di fuoco; Film: Harry Potter e l’Ordine della Fenice Venerdì : Reality show – Grande Fratello VIP

: Reality show – Grande Fratello VIP Sabato: (5/12) Intrattenimento: L’album di Tu si que vales; (12/12) All together now

Intrattenimento: L’album di Tu si que vales; All together now Domenica: Intrattenimento: Live – Non è la d’Urso

PROGRAMMAZIONE DICEMBRE 2020 – ITALIA 1

Lunedì: (7/12) Film: Live! Corsa contro il tempo (1°TV)

Film: Live! Corsa contro il tempo (1°TV) Martedì : Intrattenimento: Le iene Show

: Intrattenimento: Le iene Show Mercoledì : (2/12) Film: The Legend of Tarzan; (9/12) Film: X-Men le origini – Wolverine

: Film: The Legend of Tarzan; Film: X-Men le origini – Wolverine Giovedì : Intrattenimento: Le iene show

: Intrattenimento: Le iene show Venerdì : Intrattenimento: Freedom – Oltre il confine

: Intrattenimento: Freedom – Oltre il confine Sabato: (5/12) Film: Inside Out/Scooby-Doo 2: Mostri scatenati; (12/12) Film: Tomorrowland – Il mondo di domani

Film: Inside Out/Scooby-Doo 2: Mostri scatenati; Film: Tomorrowland – Il mondo di domani Domenica: (6/12) Il GGG – Il Grande Gigante Gentile

PROGRAMMAZIONE DICEMBRE 2020 – RETE 4