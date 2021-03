Palinsesti Mediaset: programmazione aprile 2021

Anche i Palinsesti Mediaset presenteranno qualche piccola modifica per il mese di aprile. Parliamo di Canale 5 che per la domenica sera appronta un cambiamento di peso. Fino al 28 marzo scorso la prima serata è stata dominata da Barbara d’Urso e Live non è la d’Urso (ora pronta a tornare con la long version di Domenica Live), ora la conduttrice lascia spazio al prime time di Avanti un altro con Paolo Bonolis. Da segnalare inoltre il ritorno della fiction nella settimana di Canale 5 con Svegliati amore mio, in onda al mercoledì dallo scorso 24 marzo.

Ecco come evolverà la programmazione delle tre principali reti:

Vi avvertiamo – come sempre – che la programmazione potrebbe subìre eventuali variazioni (in tal caso vi aggiorneremo).

PALINSESTI MEDIASET SINO A SABATO 10 APRILE 2021

PROGRAMMAZIONE APRILE 2021 – CANALE 5

Lunedì: Reality Show – L’isola dei famosi

Reality Show – L’isola dei famosi Martedì: (6/4) Calcio – Champions League: Real Madrid – Liverpool

Calcio – Champions League: Real Madrid – Liverpool Mercoledì: Fiction – Svegliati amore mio (1°TV)

Fiction – Svegliati amore mio (1°TV) Giovedì: Reality Show – L’isola dei Famosi

Reality Show – L’isola dei Famosi Venerdì: Show – Ciao Darwin: a grande richiesta

Show – Ciao Darwin: a grande richiesta Sabato: Talent show – Amici di Maria de Filippi

Talent show – Amici di Maria de Filippi Domenica: (4/4) Film – Zoo – Un amico da salvare (1°TV)

PROGRAMMAZIONE APRILE 2021 – ITALIA 1

Lunedì: (5/4) Film – Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar

Film – Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar Martedì: Attualità – Le Iene Show

Attualità – Le Iene Show Mercoledì: (7/4) Film – Kong: Skull Island

Film – Kong: Skull Island Giovedì: (1/4) Film – Io sono vendetta; (8/4) Film – Trespass

Film – Io sono vendetta; Film – Trespass Venerdì: Attualità – Le Iene show

Attualità – Le Iene show Sabato: (3/4) Film: Bigfoot Junior; (10/4) Film – Wonder park (1°TV)

Film: Bigfoot Junior; Film – Wonder park (1°TV) Domenica: (4/4) Film – Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare

PROGRAMMAZIONE APRILE 2021 – RETE 4