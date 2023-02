I programmi come pedine su di una scacchiera per arrivare, mossa dopo mossa, a fare scacco matto. Da una parte i bianchi, dall’altra i neri e ciascuno che cerca di prevedere le mosse degli altri per arrivare a vincere la partita. I palinsesti, per certi versi, assumono assonanze proprio con il celebre gioco e da quel che si capisce, ogni giorno è buono per spostare i vari pezzi, dal cavallo alla torre, dall’alfiere al Re, fino alla Regina per vincere la partita e da queste parti vi abbiamo spesso e volentieri informato sul posizionamento dei programmi nella scacchiera televisiva chiamata appunto palinsesto.

Oggi vi parliamo di quello che si sta decidendo in questi ultimi giorni rispetto ai palinsesti della televisione commerciale, Mediaset in primis, con la collocazione dei suoi programmi prossimi venturi. Parliamo nello specifico dei programmi d’intrattenimento di Canale 5 inziando da Michelle impossible, lo spettacolo di varietà con protagonista la bionda showgirl svizzera Michelle Hunziker che torna prossimamente con una nuova serie dopo il travolgente successo di quelle già andate in onda.

Non solo della signora Hunziker, ci occuperemo anche della collocazione delle tre puntate del nuovo varietà diretto e condotto da Piero Chiambretti La Tv dei 100 e 1, le cui registrazioni sono già iniziate e che vedrà protagonisti un centinaio di bambini alle prese con gli stimoli verbali dell’ex Pierino di Rai3, insieme agli ospiti del programma, a partire dai primi già svelati da queste colonne, ovvero Paolo Bonolis e Sfera Ebbasta.

Ebbene, al momento, i due programmi di cui sopra, sono stati appoggiati e sottolineiamo appoggiati, perchè nessuna decisione definitiva è stata ancora presa, nella serata del venerdì contro gli show di Rai1 a partire da Voice senior. Dunque prima Michelle impossibile e poi La Tv dei 100 e 1 andranno in onda di venerdì sera, con le fiction Buongiorno mamma 2 e Il Patriarca che tornano quindi di mercoledì sera, visti i risultati non buoni di questa collocazione, basti vedere Fosca Innocenti 2.

Il giovedì sera invece è appannaggio della seconda puntata settimanale del Grande fratello vip 7, come già scritto da queste colonne, con il consueto appuntamento con l’appendice serale di Amici di Maria De Filippi in partenza dalla metà di marzo 2023 nei sabati sera di Canale 5 contro il kamikaze Rai Milly Carlucci ed il suo Cantante mascherato. Vedremo se le collocazioni dei pezzi dello scacchiere Mediaset resteranno tali, o subiranno ulteriori aggiustamenti.