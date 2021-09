Palinesti Mediaset: programmazione settembre 2021

Anche Mediaset scalda i motori di una nuova programmazione che vedrà, tra le altre cose, Canale 5 con produzioni diverse 7 giorni su 7 (come peraltro sottolineato da uno spot promozionale in onda in questi giorni). Così come per Rai, anche le tre reti del gruppo hanno come punto di partenza (e di riferimento) la data di lunedì 13 settembre. Alcuni dei daytime riprenderanno già dal 6 settembre come Pomeriggio cinque, mentre il 13 sarà la volta di Uomini e Donne e del Grande Fratello VIP. Mattino cinque riprenderà la sua corsa solo il 20 settembre, non molto lontano da Striscia la notizia che, come d’abitudine, prenderà il via a fine mese. Più frettolosa la riapertura del preserale con Caduta Libera già dal 30 agosto scorso.

Rete 4 è pronta a riprendere la stagione dell’attualità con molti prime time dedicati ai talk politici e all’informazione. Su Italia 1 continuano le serate a base di serie tv e film.

Ecco come evolverà la programmazione delle tre principali reti:31

Vi avvertiamo – come sempre – che la programmazione potrebbe subìre eventuali variazioni (in tal caso vi aggiorneremo).

PALINSESTI MEDIASET SINO A SABATO 11 SETTEMBRE 2021

PROGRAMMAZIONE SETTEMBRE 2021 – CANALE 5

Lunedì: (6/9) Gloria (Serie TV – 1°TV)

Gloria (Serie TV – 1°TV) Martedì: (7/9) Gloria (Serie TV – 1°TV)

Gloria (Serie TV – 1°TV) Mercoledì: (1/9) Gloria (Film – 1°TV); (8/9) Paradiso amaro

Gloria (Film – 1°TV); Paradiso amaro Giovedì: (2/9) Aenne Burda – La donna del miracolo economico (Film – 1°TV); (9/9) Pelè (Film)

Aenne Burda – La donna del miracolo economico (Film – 1°TV); Pelè (Film) Venerdì: (3/9) Il generale dalla chiesa (Film); (10/9) A star is born (Film)

Il generale dalla chiesa (Film); A star is born (Film) Sabato: (4/9) L’ora legale (Film); (11/9) Siamo solo noi – 6 come sei

L’ora legale (Film); Siamo solo noi – 6 come sei Domenica: (5/9) Grand Hotel (Serie TV – 1°TV)

PROGRAMMAZIONE SETTEMBRE 2021 – ITALIA 1

Lunedì: (6/9) Godzilla II – King of the monsters (Film – 1°TV)

Godzilla II – King of the monsters (Film – 1°TV) Martedì: (7/9) Buoni o cattivi (film)

Buoni o cattivi (film) Mercoledì: Chicago Fire (Serie TV – 1°TV);

Chicago Fire (Serie TV – 1°TV); Giovedì: FBI – Most wanted (Serie TV – 1°TV)

FBI – Most wanted (Serie TV – 1°TV) Venerdì: (3/9) Chicago P.D. (Serie TV – 1°TV); (10/9) Shark – Il primo squalo (Film)

Chicago P.D. (Serie TV – 1°TV); Shark – Il primo squalo (Film) Sabato: (4/9) Guardians – Il risveglio dei guardiani; (11/9) Pokemon detective Pikachu (Film – 1°TV)

Guardians – Il risveglio dei guardiani; Pokemon detective Pikachu (Film – 1°TV) Domenica: (5/9) Matrimonio a Parigi (Film)

PROGRAMMAZIONE SETTEMBRE 2021 – RETE 4