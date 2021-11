Puntata che promette di essere particolarmente calda quella di stasera di Otto e mezzo. Secondo quanto apprende TvBlog, infatti, gli ospiti di Lilli Gruber saranno Matteo Renzi e Marco Travaglio. Si tratta di un colpaccio giornalistico, considerando i rapporti molto tesi tra il leader di Italia Viva e il direttore de Il Fatto Quotidiano, ancor di più nei giorni caldi della pubblicazione dei bonifici ricevuti dall’ex Presidente del Consiglio.

Da notare che l’appuntamento di stasera di Otto e mezzo rischia di non fare il botto di ascolti come ci si potrebbe immaginare. La ‘colpa’ è della partita Italia-Svizzera, che Rai1 trasmetterà in diretta dalle ore 20.45. Si tratta di un match cruciale per la qualificazione della Nazionale di Roberto Mancini ai Mondiali di Qatar 2022 e per questo motivo quasi sicuramente farà il pieno in termini di audience.

Alla puntata di Otto e mezzo di questa sera, in onda come sempre subito dopo il Tg di La7, prenderà parte anche il direttore del quotidiano La Stampa Massimo Giannini. Si conclude, così, per la trasmissione della Gruber una settimana assai bollente. Lunedì scorso il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte aveva battagliato in studio con Lina Palmerini e Alessandro De Angelis (scatenando, peraltro, una nuova polemica dialettica con Renzi), il giorno successivo era stata la volta delle discusse dichiarazioni del filosofo Massimo Cacciari su vaccini e green pass.

Per la cronaca, Renzi e Travaglio non si ‘sfideranno’ stasera per la prima volta in tv davanti a Lilli Gruber. Era già capitato nel 2016, con conseguente record di ascolti per Otto e mezzo (due milioni e 280mila spettatori e il 9,3% di share).