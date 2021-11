“Perché mi invita se vuole parlare lei? Mi faccia parlare se mi fa la domanda, altrimenti parli lei! Non ho mica bisogno di venire qua a La7!“. Così Massimo Cacciari ha infiammato la puntata di stasera di Otto e mezzo, rivolgendosi alla padrona di casa Lilli Gruber. Col consueto atteggiamento spazientito di chi parla in tv facendo un favorone all’Italia intera, il filosofo ha accusato l’informazione di essere “parzialissima” e di portare avanti “una verità unica” a proposito di covid e affini.

“Io mi informo navigando sul web“, ha tuonato Massimo Cacciari, precisando di non essere un no vax (La Gruber ha detto: “Io i no vax non li invito“) e di fare riferimento agli scienziati “tacitati” perché scettici sui vaccini per i minori di 12 anni.

Cacciari, perfettamente stuzzicato da Luca Telese in studio (“il professor Cacciari offre la sua copertura intellettuale ad uno stuolo di matti“), ha concluso annunciando l’intenzione di non esprimersi più sul tema covid:

Basta, non parlo più, me ne vado. Io faccio il mio mestiere di pensatore critico! Non vado con la corrente, con i luoghi comuni, con il mainstream (…) Non discuto più sull’argomento.

Ovviamente Cacciari è rimasto in collegamento e quando gli è stato chiesto un parere sul caso del conto corrente di Matteo Renzi ha risposto: “Beato lui se gli danno milioni per una conferenza“.

La bollente puntata di stasera di Otto e mezzo segue quella altrettanto calda di ieri, che aveva visto un Giuseppe Conte particolarmente battagliero con Lina Palmerini e, soprattutto, con Alessandro De Angelis (7% di share).