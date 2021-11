Non è una partita, è la partita. Italia-Svizzera, in programma questa sera allo stadio Olimpico di Roma (presenti oltre 50 mila spettatori), con calcio di inizio alle ore 20.45, è la gara che la Nazionale di Roberto Mancini deve vincere per non complicare la qualificazione ai Mondiali che si giocheranno in Qatar alla fine del 2022.

Italia e Svezia sono entrambe prime del girone C a 14 punti. Gli azzurri hanno a disposizione due risultati utili su tre: in caso di vittoria staccherebbe la Svizzera, in caso di pareggio resterebbe comunque al primo posto per la differenza reti migliore. Se, invece, arrivasse una sconfitta per gli uomini di Mancini si paleserebbe il rischio playoff, che nel 2018 contro la Svezia ci costarono la mancata partecipazione ai Mondiali. Quale che sia il risultato di stasera, tutto diventerà definitivo lunedì dopo la gara contro l’Irlanda del Nord.

L’emergenza infortuni pone qualche interrogativo sul risultato di questa sera, viste le assenze di giocatori chiave come Ciro Immobile, Giorgio Chiellini e Marco Verratti. Gli azzurri hanno facilmente battuto la Svizzera nel match degli Europei disputato proprio a Roma, mentre nel match di andata delle qualificazioni ai Mondiali a settembre scorso non sono andati oltre lo 0-0.

Italia-Svizzera sarà trasmessa in diretta da Rai1 (collegamento dalle 20.35, subito dopo il Tg1) con il racconto di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, gli interventi da bordocampo di Alessandro Antinelli e le interviste di Aurelio Capaldi e Andrea Riscassi; in studio, invece, all’interno dello stadio, Paola Ferrari e Daniele Adani, che gestiranno presentazione, intervallo e post-partita.

Da segnalare che nel pomeriggio odierno si disputerà Irlanda-Italia Under 21, gara cruciale per gli azzurrini di Paolo Nicolato che hanno l’obiettivo di arrivare a Euro2023. Anche questa partita sarà trasmessa in diretta dalla Rai e nello specifico da Rai2, a partire dalle ore 18.15 (fischio di inizio alle 18.30), con il commento di Luca De Capitani e Katia Serra e le interviste e gli interventi da bordocampo di Francesco Rocchi.