Ossi di Seppia – Quello che ricordiamo si conferma la punta di diamante di Raiplay, la piattaforma streaming di viale Mazzini. La serie non fiction di lineamenti di storia recentissima ha dedicato un bell’episodio incentrato sulla vita dell’attrice hard Cicciolina. A raccontarla la scrittrice Melissa Panarello, che aveva esordito come Melissa P. con il romanzo erotico 100 colpi di spazzola prima di andare a dormire.

Proprio l’autrice si dimostra tra i migliori narratori in due stagioni della serie, utilizzando dei validi argomenti al di là del personaggio protagonista della puntata. La riflessione sull’insegnamento dell’educazione sentimentale alle giovani generazioni non con lo scopo di stare insieme a qualcuno per farci una famiglia ma per imparare a sentire l’altro è una delle cose più intelligenti mai sentite.

Tornando a Cicciolina, in poco più di venti minuti si passano in rassegna gli esordi su Radio Luna e l’approdo in tv al cospetto dei talk show di Enzo Biagi e di Maurizio Costanzo. Grazie al preziosissimo archivio Rai scopriamo situazioni che oggi sarebbero improponibili, come quando Biagi fa sentire in studio i gemiti dell’attrice chiedendole: “Lei è venuta dall’Ungheria per sospirare in Italia?”. Oppure ad Acquario (1979) di Maurizio Costanzo il giudice Vincenzo Salmeri (era noto ai tempi come uno dei magistrati anti-p0rn0) che dichiara di provare disgusto per l’attrice seduta di fronte a lui.

Ma Ilona Staller è nota anche per la sua parentesi di parlamentare con l’elezione alla Camera dei Deputati nel 1987 tra le fila del Partito dell’Amore, nato da una collaborazione con il Partito Radicale di Marco Pannella. Al suo fianco la collega e amica Moana Pozzi. Dice a questo proposito Melissa Panarello: “Cicciolina ha usato il suo corpo per fare politica. Non per ottenere vantaggi e favori, ma lo ha usato per dare un messaggio“.

Di recente l’attrice ha preso parte al game show Avanti un altro – Pure di sera! su Canale 5.