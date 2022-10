Da questa settimana TvBlog vi accompagna verso il fine settimana davanti allo schermo per scoprire quali sono gli ospiti in tv di questo weekend. Da Verissimo, passando per Domenica IN, Amici, Che tempo che fa e non solo, vediamo i protagonisti delle giornate di sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022.

Ospiti Verissimo puntata 15 e 16 ottobre 2022

Nello studio di Verissimo Silvia Toffanin accoglierà sabato 15 ottobre l’attore e scrittore Salvatore Esposito; la showgirl Sabrina Salerno e suo figlio Luca Maria; il giudice di Tu si que vales e conduttore de Le Iene Teo Mammucari; Manuela Arcuri con suo marito Giovanni di Gianfrancesco per rivedere, per la prima volta, le emozionanti immagini del loro matrimonio. Infine, la cantante Rettore.

Domenica 16 il ritorno di Eliana Michelazzo, una delle due ex agenti di Pamela Prati, racconterà per la prima volta a Verissimo la sua versione riguardo al cosiddetto “Prati gate” che, dopo le dichiarazioni fatte giorni fa dalla show girl all’interno del “Grande Fratello Vip”, hanno riacceso i riflettori sul caso. Sempre a proposito di GF VIP arriva Sara Manfuso che dopo qualche settimana di permanenza nella casa ha deciso di abbandonare il reality. La Manfuso non è nemmeno tornata nello studio del programma dopo la lite con Alfonso Signorini; Emanuele Filiberto e il cantautore Luigi Strangis, vincitore della ventunesima edizione di Amici.

Ospiti Ti sembra normale puntata 15 ottobre 2022

Le abitudini più stravaganti degli italiani sono al centro del primo appuntamento di Ti sembra normale?, il nuovo game show di Rai 2 condotto da Pierluigi Pardo alle ore 14.. In studio con lui, la sondaggista Alessandra Ghisleri, direttrice di EuroMedia Research, che realizzerà in esclusiva per il programma i sondaggi al centro della sfida.

Ospiti nell’insolita veste di concorrenti, Angela Rafanelli e Ciro Ferrara.

Ospiti Tv Talk puntata 15 ottobre 2022

Massimo Bernardini ospiterà la direttrice del Tg1 Monica Maggioni; con Riccardo Iacona e l’attore Umberto Orsini spazio al racconto televisivo degli ultimi giorni di guerra; Fabio Canino in rappresentanza di Ballando con le stelle per parlare del caso tv di questa settimana: lo scontro tra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli. Infine, con gli attori Valentina Carnelutti (“5 Minuti Prima”) e Mattia Carrano (“Prisma”) si affronterà una tendenza che sta avanzando nel racconto seriale: sempre più contenuti mettono al centro gli adolescenti. In studio anche Guia Soncini, Riccardo Bocca, Maria Volpe del Corriere della Sera e Claudia Rossi de Il Fatto Quotidiano.

Ospiti Le parole puntata 15 ottobre 2022

La crisi energetica e il dibattito sull’uso dell’energia nucleare saranno gli argomenti della puntata in onda sabato alle ore 20:20. Presenti Mario Tozzi; l’ex astronauta e ingegnere Paolo Nespoli; per la stretta attualità il giornalista Peter Gomez e la scrittrice Valeria Parrella; Nel viaggio per l’Italia di questa settimana la dottoressa Marina Toschi, ginecologa in pensione, che ogni tre settimane si sposta da Perugia ad Ascoli Piceno per garantire un servizio continuativo di interventi per l’interruzione della gravidanza nell’ospedale marchigiano e prestare servizio in un consultorio che lavora sulla contraccezione e sul sostegno del diritto di aborto. Infine la giornalista Giovanna Botteri, collegata da Parigi, con cui analizzare le principali notizie di oltre confine.

Ospiti Citofonare Rai 2 puntata 16 ottobre 2022

Simona Ventura e Paola Perego ospiteranno Bobby Solo per la quarta puntata di Citofonare Rai 2 11.15 su Rai 2. Il cantante racconterà al pubblico tutti i momenti più curiosi ed emozionanti della sua carriera e della sua vita, non mancherà la sua musica.

Ospiti Amici puntata 16 ottobre 2022

Per lo speciale del talent show in onda alle 14 su Canale 5, gli ospiti di Maria de Filippi saranno: Tananai, Loredana Bertè e Michele Bravi.

Ospiti Domenica IN puntata 16 ottobre 2022

Alle ore 14 su Rai 1 Mara Venier (come anticipato da TvBlog): Guillermo Mariotto, Rossella Erra, Alessandra Mussolini, Giampiero Mughini, Alessandro Egger, Iva Zanicchi, Enrico Montesano, Alan Sorrenti, Dargen D’Amico, Kim Rossi Stuart e Ilaria d’Amico.

Ospiti Da noi a ruota libera puntata 16 ottobre 2022

Francesca Fialdini nel suo appuntamento alle 17:20 su Rai 1 ospiterà Fausto Leali, il cantante e concorrente di Tale e Quale Show. Antonino Spadaccino, Ale e Franz, Massimiliano Gallo presenta la nuova fiction che lo vede protagonista, “Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso”, in onda su Rai 1 dal 20 ottobre e Lino Guanciale che interverrà per parlare di “Sopravvissuti”, la serie di cui è attualmente protagonista su Rai 1.

Ospiti Che tempo che fa puntata 16 ottobre 2022

IN AGGIORNAMENTO

Per il secondo appuntamento stagionale con il programma condotto da Fabio Fazio tornano i Måneskin a pochi giorni dall’uscita del nuovo singolo “The Loneliest”, la nuova canzone più ascoltata al mondo nel primo giorno (7 ottobre 2022), entrando nelle classifiche di 28 Paesi e piazzandosi come più alta nuova entrata nella Top Songs Global Chart di Spotify.