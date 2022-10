Si riparte domenica 16 ottobre alle ore 14 per un nuovo viaggio nel pomeriggio del giorno di festa della televisione italiana con il contenitore del piccolo schermo che da più tempo accompagna in questa fascia oraria il pubblico italiano. Domenica in è pronta a tornare con un nuova puntata ricca ti temi, contenuti e personaggi, come sempre condotta e diretta da Mara Venier, con la collaborazione del suo amato ed insostituibile gruppo di lavoro.

Vediamo dunque insieme il menu che zia Mara sta preparando per il suo pubblico di affezionati telespettatori partendo dal talk sullo show del sabato sera di Rai1 Ballando con le stelle. Anche questa settimana i protagonisti dello spettacolo di varietà della prima rete della Rai diretto e condotto da Milly Carlucci, saranno in studio per commentare le vicende e le gesta dei concorrenti che si sono esibiti la sera prima nella seconda puntata di questo programma prodotto con l’amabile collaborazione di Ballandi multimedia. Ospiti di questo spazio Guillermo Mariotto, Rossella Erra, Alessandra Mussolini, Giampiero Mughini e Alessandro Egger.

Fra di loro, dopo la già prevista ospitata di 7 giorni prima nel varietà Da noi a ruota libera, sarà presente la vulcanica Iva Zanicchi, che commenterà insieme agli altri suoi colleghi e ad altri opinionisti, la seconda puntata di questa trasmissione. Iva Zanicchi però non si limiterà in questo spazio, ma sarà protagonista di una lunga intervista a cuore aperto con Mara Venier, per parlare si di questo suo ultimo impegno professionale, ma anche per raccontare la sua lunga e prestigiosa carriera professionale sia nel mondo della canzone, che in quello della televisione, senza tralasciare il suo impegno politico. Sempre da Ballando con le stelle ospite di Mara per una lunga intervista Enrico Montesano, Per la musica in studio a Roma Alan Sorrenti e Dargen D’Amico.

Fra gli ospiti di Mara , passando al mondo del cinema, spazio al bel tenebroso Kim Rossi Stuart, uno di solito restio alle ospitate in programmi in diretta d’intrattenimento, ma stavolta il bel Kim ha detto di si a zia Mara. Kim oltre ad essere un ottimo attore è anche regista, è uscito da poco un film da lui diretto “Brado“. Pellicola questa che lo vede sia come regista che come interprete, in quest’ultima veste insieme a Pierfrancesco Favino, Michele Placido, Alessandro Borghi e Anna Ferzetti. Poi in studio ci sarà pure la giornalista Ilaria D’Amico che parlerà del suo nuovo programma in arrivo su Rai2.

Tutto questo e molto altro nella sesta puntata di Domenica in, diretta e condotta come sempre da Mara Venier ed in onda domenica 14 ottobre a partire dalle ore 14, naturalmente in rigorosa diretta su Rai1.