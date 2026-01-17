Ornella Vanoni, un’aiuola a Milano in ricordo della cantante: l’annuncio nella puntata speciale di Che Tempo Che Fa

Ornella Vanoni sarà omaggiata a Milano con uno spazio verde in suo ricordo. Il tributo speciale del Comune lombardo per la cantante avrà una collocazione ufficiale nel corso della puntata speciale di Che Tempo Che Fa.

Ornella Vanoni è sempre stata una donna anticonvezionale. Contro ogni forma di omologazione e libera – termine abusato, ma nel suo caso opportuno – da qualsiasi etichetta e preconcetto. Visionaria, a livello musicale, e rivoluzionaria (in qualche maniera) anche in televisione dove ha capito prima di altri che le maschere non servono a niente. Tanto vale mostrarsi così come si è, almeno non si è costretti a deludere o convincere qualcuno.

Unica via, stessa faccia per sempre: carattere, ironia e determinazione. Per questo non ha mai saputo, Ornella, rinunciare alla provocazione. Essere pungenti, ma con garbo. Sferzanti, ma senza usurpare alcun tipo di spazio o dimensione. Arrivava il suo momento, quello in cui doveva (e poteva) sparigliare le carte, lo faceva e suscitava ammirazione. Applausi a scena aperta e da qualcuno anche un pizzico di invidia. Lei che affermava, senza alcuna remora, che dopo la sua dipartita non si sarebbe più ricordato nessuno di quel che ha fatto o detto.

Ornella Vanoni, l’omaggio del Comune di Milano

In questo, però, sbagliava perchè attualmente le sue parole e i suoi insegnamenti indiretti risuonano come monito e sentiero da seguire. Si ricordano tutti, infatti, quando – ospite a Che Tempo Che Fa – disse: “Quando morirò, non so dove andare. A tutti hanno dato una via, una piazza, un teatro. A me lasciassero da parte almeno un’aiuola”. Ironia, anche in questo caso, ma senza lasciare da parte un concetto chiave: la cura e il rispetto per l’ambiente.

Fabio Fazio, che non dimentica nulla, nella puntata speciale in onore della cantante (dal titolo “Ornella senza fine”), avrà anche il Sindaco di Milano. Sala, infatti, annuncerà un’iniziativa del Comune che, come ha anticipato il conduttore della trasmissione sul Nove, ha deciso di dedicare uno spazio verde a Ornella Vanoni. Un’aiuola in una zona di Milano ben precisa. I dettagli saranno svelati in puntata, ma l’anticipazione vale già qualsiasi tipo di scenario. Si capisce come Vanoni, anche in questo frangente, accarezzerà l’eternità: la cantante sarà presente nella quotidianità dei milanesi e nel cuore degli italiani attraverso la natura che ricorderà il suo nome e il suo operato.

L’annuncio di Fabio Fazio

Il prato verde e il sole che illuminerà quello spazio saranno riferimenti costanti a una donna che ha cantato, detto e scritto di tutto ricordando con ironia che la nostra voce – con qualsiasi mezzo riusciamo a farla sentire – conta. Non si tratta di superbia, ma di consapevolezza.

La stessa che Vanoni metteva in ogni suo gesto e che i cittadini ritroveranno ogni volta che saranno costretti (dalla frenesia della routine) a passare per quell’aiuola. Tristezza, per favore vai via, anche grazie a una passeggiata sotto al sole. Lo sguardo attento di Ornella Vanoni, da una prospettiva privilegiata, sarà ugualmente presente.