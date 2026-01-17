Che tempo che fa, domenica lo speciale “Ornella senza fine”: tutti gli ospiti dell’omaggio a Ornella Vanoni

“Addirittura una strada? Mah, guarda… a me basterebbe anche un’aiuola…” Lo aveva detto proprio lei, personalmente, con la consueta autoironia a Fabio Fazio durante una delle sue ultime chiacchierate a Che Tempo che Fa. E come avrebbe voluto Ornella Vanoni avrà la sua aiuola a Milano.

Domani la trasmissione sul Nove del conduttore ligure renderà omaggio a Ornella Vanoni, scomparsa a 91 anni il 21 novembre scorso, con lo speciale “Ornella senza fine”. Fabio Fazio e Luciana Littizzetto condurranno una serata dedicata interamente all’artista che negli ultimi anni era diventata una presenza fissa nel salotto del Nove.

Il sogno di Ornella si avvera: l’aiuola a Milano

In un video postato sui social, Fabio Fazio ha anticipato un momento emozionante della puntata: “Voglio anticiparvi una cosa che accadrà poi domenica. E devo dire grazie proprio con tutto il cuore al Sindaco di Milano Beppe Sala e all’Assessore alla Cultura Tommaso Sacchi perché riusciremo a esaudire il desiderio che Ornella aveva manifestato proprio qui. E cioè che le venisse intitolata un’aiuola nella sua Milano”.

La cerimonia si terrà in largo Greppi, dove si affaccia il Piccolo Teatro Strehler, luogo dove è iniziata la carriera di Ornella Vanoni. Il 13 aprile 1957 la cantante debuttò sulle scene nello spettacolo “I giacobini” di Federico Zardi, per la regia di Giorgio Strehler, a cui vennero affidati i canti rivoluzionari: fu la sua prima vera apparizione pubblica in uno spettacolo. La targa sarà scoperta dal sindaco Giuseppe Sala, dall’assessore Tommaso Sacchi e dai direttori del Piccolo Teatro Lanfranco Li Cauli e Claudio Longhi, con collegamento in diretta durante la puntata.

Gli ospiti dello speciale

Sono tantissimi gli artisti che omaggeranno Ornella Vanoni con canzoni e aneddoti che dipingeranno l’anima dell’artista. In trasmissione è già annunciata la presenza di Gianni Morandi, Annalisa, Fiorella Mannoia, Francesco Gabbani, Emma, Diodato, Noemi, Giuliano Sangiorgi, Elisa, Mahmood, Arisa, Toquinho, Loredana Bertè, Virginia Raffaele – che Ornella Vanoni l’aveva imitata sia in TV che a teatro, un’imitazione che la cantante aveva apprezzato con molto divertimento – Malika Ayane e Marco Mengoni.

Sarà una serata per celebrare una delle interpreti più significative della musica italiana, la cui carriera ha attraversato oltre sei decenni, dalle celebri canzoni della “mala” al pop d’autore, fino alle contaminazioni con il jazz e la musica brasiliana. “Abbiamo semplicemente voglia di parlare di lei”, ha detto Fazio annunciando lo speciale.

La trasmissione è confermata è per domani – domenica 18 gennaio – in prima serata sul Nove. Inizierà alle 21.30 e durerà circa tre ore.