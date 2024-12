Se n’è tanto parlato in questi anni. Un format che ha funzionato benissimo nei sabati sera di Rai1 del 2019, poi inspiegabilmente messo nel cassetto. Adesso sta per tornare sul luogo del delitto. Stessa rete e stesso giorno della settimana. Stiamo parlando di Ora o mai più, che ha vissuto due splendide edizioni. La prima nel giugno del 2018, la seconda nel gennaio-febbraio del 2019. Due edizioni condotte da Amadeus baciate da ottimi indici di ascolto. Quella estiva viaggiò fra il 20 ed il 25% di share, mentre quella invernale fra il 18 ed il 20%, ma avendo contro la corazzata di Canale 5 C’è posta per te.

Il ritorno di Ora o mai più nei sabati sera di Rai1 con Marco Liorni

Ma oltre che per gli indici di ascolto il programma ideato da Carlo Conti con il suo gruppo storico di autori insieme a Pasquale Romano (il mitico dottore di Affari tuoi) ha brillato per scioltezza ed efficacia del format. La direzione intrattenimento prime time di Marcello Ciannamea ha dunque deciso di tirarlo fuori dal cassetto e lo ha affidato, in tema di conduzione, come anticipato da questa testata, all’ottimo Marco Liorni. Il conduttore dell’Eredità, che in queste ultime settimane ha ripreso lo scettro del preserale, togliendolo ad un ottimo avversario quale è stato Gerry Scotti con la sua Ruota della fortuna, si prepara dunque a governare coach e meteore nella terza edizione di Ora o mai più.

Le anticipazioni sul cast

Già, ma chi saranno coach e concorrenti di questa nuova serie di Ora o mai più prodotta con l’amabile collaborazione di Ballandi multimedia? Ebbene TvBlog è in grado di darvi alcune anticipazioni al riguardo. Premettiamo che sono in corso proprio in queste settimane i primi contatti per reclutare coach e concorrenti. Fra questi siamo in grado di iniziare a darvi conto di chi sicuramente ci sarà. Nella fattispecie parliamo qui oggi dei coach del programma.

I primi coach reclutati per la terza edizione di Ora o mai più

Fra quelli reclutati ci saranno alcuni dei Senatori della musica leggera italiana. Fra i coach della terza edizione di Ora o mai più vedremo Patty Pravo, Rita Pavone e Gigliola Cinquetti. Patty Pravo non è nuova a questo programma. E’ stata infatti fra i coach della prima edizione di Ora o mai più. Rita Pavone e Gigliola Cinquetti invece sono delle new entry. Entrambe però hanno già bazzicato il mondo della televisione. Rita Pavone, oltre ad essere stata protagonista di tanti varietà del sabato sera di Rai1 negli anni sessanta diretta dal grande Antonello Falqui, ha fatto la giurata ne La Pista e Sanremo young su Rai1 e in All together now su Canale 5.

Gigliola Cinquetti pure ha fatto parte del mondo della tv conducendo e partecipando a tantissimi programmi . La ricordiamo giornalista insieme a Piero Panza in Io sabato nel 1981 su Rai1 e più recentemente commentatrice per Junior Eurovision song contest e come concorrente a Tale e quale Sanremo la scorsa primavera sempre su Rai1.

La data di partenza

Veniamo ora alla data di messa in onda della prima puntata di Ora o mai più condotta in diretta da Marco Liorni che sarà sabato 11 gennaio 2025, contro naturalmente il carro armato di Canale 5 C’è posta per te di Maria De Filippi.