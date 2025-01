Sembrava una terza edizione assopita e priva di polemiche quella di Ora o mai più: dobbiamo ricrederci. Alla terza puntata (qui il live) ecco il guizzo. A darlo è la litigata tra Donatella Rettore e Valerio Scanu, succede durante la fase di giudizio al termine dell’esibizione del concorrente e la sua coach Rita Pavone.

Nel filmato d’introduzione, Scanu si è levato dei veri e propri macigni dalle scarpe bersagliando tutti i giudici del programma. Tutto parte dalla scorsa puntata quando, Donatella Rettore, non ha riempito di complimenti l’esibizione della coppia giudicando poco incisiva la voce di Scanu, sopraffatta dalla potenza della Pavone.

Le parole evidentemente non sono andate giù al cantante: “Io non faccio buon viso a cattivo gioco, non riesco a fingere se qualcuno mi sta antipatico. Ho capito che gioco c’è dietro quel bancone e secondo me c’è grande competizione tra i giudici” per poi concludere “Credo di stare sulle scatole a tutti“. Scanu si è poi giustificato evidenziando che le parole non erano riferite alla sola Rettore.

Questo non è bastato per fermare il giudice che ha prontamente preso in mano il microfono per replicare al concorrente: “Sento i tuoi commenti. Valerio, fatti un bel bagno d’umiltà“. Da qui parte il botta e risposta con Scanu che risponde: “Questo luogo comune te lo potevi risparmiare. Non ce l’avevo con te, sei una delle persone che (prima di adesso) mi stava più simpatica. Noi facciamo delle clip, facciamo discorsi generici. Se dico “sento di stare sulle scatole a molta gente” e poi mettono la tua foto, non significa che sia riferito a te. Sei fuori strada!“.

Il batti e ribatti prosegue, Donatella Rettore non intende spegnere la polemica, anzi! “La tua coach si è messa totalmente a tua disposizione, però io ho visto benissimo i tuoi occhi per aria, sbuffavi…“, Scanu è sorpreso, non accetta e replica duramente: “Sbuffare?! Oltre all’amplifon ti tocca pure la visita oculistica…“.

Raf ha avuto da ridire sul passaggio della competizione tra giudici: “Siete voi i concorrenti, noi vi giudichiamo” dice ad uno Scanu ammutolito dalla risposta.

Liorni ha arginato – non senza difficoltà – lo scontro limitandosi ad un “Piano… piano…” che ha attenuato la tensione. Nemmeno a dirlo, il battibecco è entrato negli argomenti più discussi su X.