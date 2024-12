Ora o mai più 2025: il promo ufficiale con il cast

Il primo promo che annuncia il cast di cantanti e i maestri di Ora o mai più 2025 in onda da sabato 11 gennaio 2025 in prima serata su Rai 1

Durante la finale di ‘Ballando con le stelle 2024’, è stato mostrato, per la prima volta, il promo ufficiale della nuova edizione di ‘Ora o mai più 2025’. Il programma, condotto da Marco Liorni (che lo eredita da Amadeus), andrà in onda, a partire da sabato 10 gennaio 2025, in prima serata su Rai 1.

“Otto grandi storie, hanno vissuto i primi posti delle classifiche poi sono stati dimenticati ma stanno per tornare”

Chi sono i cantanti di Ora o mai più 2025?

I protagonisti del programma si sfidano a suon di canzoni, interpretazioni e duetti, tutti rigorosamente dal vivo, supportati dall’orchestra diretta dal Maestro Leonardo De Amicis.

Gli otto cantanti in gara (con i loro successi) sono: Anonimo Italiano – “Anche questa è vita”; Matteo Amantia degli Sugarfree – “Cleptomania”; Antonella Bucci – “Amarti è l’immenso per me” (con Eros Ramazzotti); Carlotta – “Frena”; Pierdavide Carone – “Di notte”; Loredana Errore – “Ragazza occhi cielo”; Pago – “Parlo di te”; Valerio Scanu – “Per tutte le volte che…”.

Chi sono gli otto maestri di Ora o mai più 2025?

Gli otto Maestri, otto eccellenze della musica leggera italiana sono invece: Alex Britti, Gigliola Cinquetti, Riccardo Fogli, Marco Masini, Rita Pavone, Patty Pravo, Raf, Donatella Rettore.

A loro spetta il compito di supportare i cantanti in gara, a dare loro indicazioni e suggerimenti e ad affiancarli nell’interpretazione di inediti duetti dei loro successi, ma anche a valutare le loro performance esprimendo il proprio giudizio.

Alla valutazione degli otto Maestri si aggiunge questa volta, – altra novità, – anche il voto Social del pubblico, che potrà attribuire le sue preferenze ai propri beniamini.

Ora o mai più prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Ballandi, è un programma nato da un’idea di Carlo Conti, Emanuele Giovannini, Pasquale Romano, Leopoldo Siano e scritto da Marco Liorni, Sergio Rubino, Paolo Biamonte, Simone Di Rosa, Rossella Rizzi. Il capo progetto è Eleonora Iannelli. La regia è di Stefano Mignucci. Dirige l’orchestra il Maestro Leonardo De Amicis.