Ballando con le Stelle 2024, la diretta della finale: Bianca Guaccero

Ballando con le Stelle 2024 si conclude con la puntata di questa sera, sabato 21 dicembre. Nel corso della finale, infatti, verrà proclamata la coppia vincitrice di questa edizione. Il programma condotto da Milly Carlucci, con la partecipazione di Paolo Belli, vedrà come sempre in giuria Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira e Rossella Erra siederanno a bordopista come “tribuni del popolo”. Ad Alberto Matano spetterà come sempre il ruolo di “principe del tesoretto”. Nella fase finale, quella della cosiddetta “finalissima“, ovvero la sfida tra due coppie per la vittoria, saranno chiamati a esprimersi con pesi diversi sia i giurati che Matano e i tribuni del popolo.

Ballando con le Stelle 2024: cast e coppie finaliste

Si presentano in finale sei coppie. Si tratta di Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli, Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, Tommaso Marini e Sophia Berto, Federica Nargi e Luca Favilla, Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca.

Guaccero e Pernice, premiati come vincitori della scorsa puntata, partiranno con 30 punti bonus. Al contrario Barbareschi e Tripoli, ancora in gara grazie alla wild card utilizzata da Di Pasquale, avranno un malus di 20 punti.

Ballando con le Stelle 2024: anticipazioni della finale

Non è stato anticipato il meccanismo previsto per la finale. Considerando i precedenti delle ultime edizioni, si potrebbe procedere in due diversi modi. La soluzione adottata lo scorso anno con sette coppie finaliste fu quella di eliminare dopo la prima esibizione tre coppie. Si stabilirono poi due sfide dalle quali scaturirono le due coppie in sfida alla “finalissima”. Quest’anno lo schema potrebbe essere attuato con una doppia eliminazione al termine della prima manche di gara.

Altrimenti si potrebbe ricorrere al meccanismo di cui ci si avvalse nell’edizione del 2022, in cui la prima manche divenne propedeutica a stabilire gli abbinamenti per le tre sfide della seconda, a cui presero parte tutte le coppie finaliste. Questo comporterebbe un’ulteriore sfida a tre tra le coppie vincitrici, dalla quale uscirebbero le due coppie pronte a disputarsi la “finalissima”.

La finale di Ballando con te prevederà invece una sfida secca tra Ilinca Bendeac e la coppia formata da Alessandro Ronchetti e Aurora Scarsi.

Ballando con le Stelle 2024: ballerini per una notte della finale

Ricco parterre di ballerini per una notte per la finale della diciannovesima edizione di Ballando con le Stelle. Si esibiranno sulla pista, accompagnati da coreografie, sia i Negramaro che Fiorella Mannoia. I primi, in promozione del loro nuovo album Free Love, interpreteranno il loro ultimo singolo Marziani e due loro successi, Mentre tutto scorre e Nuvole e lenzuola. Mannoia, invece, si esibirà con Che sia benedetta e Quello che le donne non dicono.

L’altro ballerino per una notte sarà Gianluigi Buffon, attualmente team manager della nazionale di calcio. Si esibirà insieme a Anastasia Kuzmina, Veera Kinnunen, Erica Martinelli, Rebecca Gabrielli e Giada Lini sulle note della nuova versione di Ho voglia di ballare con te. Promuoverà anche il suo nuovo libro, Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi.

Ballando con le Stelle 2024: diretta della finale

La finale di Ballando con le Stelle 2024 si potrà seguire in diretta su Rai 1 dalle 20:35 e in contemporanea in streaming su RaiPlay. Sulla stessa piattaforma si potranno recuperare poi tutte le clip con le singole esibizioni della serata.

TvBlog, come di consueto, seguirà l’appuntamento con un liveblogging che avrà inizio attorno alle 20:30.