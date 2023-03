Meryl Streep nella terza stagione di Only Murders in the Building: il primo teaser trailer

A due mesi dall’ufficialità, Disney ha svelato le prime immagini della terza stagione di Only Murders in the Building, approfittando della Notte degli Oscar 2023 per rilasciare il primo teaser e mostrarci il debutto di Meryl Streep nel cast dei nuovi episodi, così come quello di Paul Rudd, visto brevemente nel finale della stagione precedente.

Il trailer non ci fornisce molti dettagli in più rispetto a quanto già sappiamo, ma mostra un primo collegamento tra l’attrice premio Oscar e il personaggio di Paul Rudd, entrambi impegnati nello spettacolo teatrale che Oliver sta mettendo in piedi a Broadway e, di conseguenza, un suo coinvolgimento del mistero che sarà al centro dei nuovi episodi.

La nuova stagione di Only Murders in the Building vedrà anche l’ingresso nel cast di altri due attori: Jesse Williams, già visto in Grey’s Anatomy, e Ashley Park, tra le protagoniste di Emily in Paris su Netflix.

Il primo teaser non risponde neanche alla domanda che milioni di fan in tutto il mondo si stanno facendo da tempo: quando debutterà la terza stagione? Da Disney nessuna conferma, anche se l’arrivo entro la fine del 2023 sembra confermato, probabilmente tra l’estate e l’autunno. La prima stagione era stata distribuita negli Stati Uniti e nel resto del mondo il 31 agosto 2021, mentre la seconda aveva debuttato il 28 giugno 2022 per poi concludersi a fine agosto.

Meryl Streep nel cast della terza stagione di Only Murders in the Building

Non solo Paul Rudd, già visto brevemente nel finale della seconda stagione: il cast della terza stagione di Only Murders in the Building, uno dei piccoli gioielli della serialità televisiva, si arricchisce di una delle attrici più apprezzate di sempre, Meryl Streep.

La produzione dei nuovi episodi della serie di Hulu, distribuita in Italia da Disney+, è ufficialmente partita e, a sorpresa, Selena Gomez e Steve Martin hanno condiviso sui propri profili social un video e una foto che rivelano la presenza di Meryl Streep sul set.

Non sappiamo ancora se l’attrice vincitrice di tre Oscar, 3 Emmy e 3 Golden Globes sarà una presenza costante della nuova stagione o se si limiterà a comparire in un numero limitato di episodi, ma è impossibile non accogliere con entusiasmo questa notizia che rende ancora più dura l’attesa per la messa in onda della terza stagione.

Sappiamo ancora molto poco di quello che accadrà nei nuovi episodi, se non che la nuova stagione ripartirà lì dove si era conclusa la seconda, con Charles, Oliver e Mabel impegnati a risolvere il mistero della morte di Ben Glenroy, il personaggio interpretato da Paul Rudd, deceduto sul palco a Broadway nel corso di uno spettacolo diretto da Oliver e interpretato anche da Charles.

Dovrebbe essere proprio quello, salvo colpi di scena che in una serie come Only Murders in the Building sono più che probabili, il grande mistero che sarà al centro della nuova stagione e del podcast dei tre protagonisti.

Il focus della prima stagione era stato l’omicidio di Tim Kono, giovane residente all’Arconia e con un passato legato a Mabel, mentre nella seconda i tre protagonisti si sono trovati a risolvere il mistero dell’omicidio di Bunny Folger.