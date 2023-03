Oscar 2023, i vincitori e i momenti top e flop dello show

La lunga notte degli Oscar 2023, 95esima edizione degli Academy Awards, ha rispettato molti pronostici, ma ha anche visto qualche premio inatteso che ha innestato, come sempre, qualche polemica. La lista di tutti i vincitori la trovate su Cineblog e qualche sorpresa discutibile non manca: del resto la ‘lucidità’ di giudizio non è mai stata una delle caratteristiche del parterre votanti dell’Academy of Motion Pictures and Sciences.

Oscar 2023, Momenti flop

Jimmy Kimmel intervista Malala

Anche lo show – trasmesso come sempre da ABC e lunghissimo a causa delle continue interruzioni pubblicitarie in perfetto US Tv Style – non ha mancato di offrire qualche momento ‘cringe’: niente a confronto dello schiaffo di Will Smith a Chris Rock dello scorso anno, ma il tentativo di chiamare in causa Malala, Premio Nobel per la Pace 2014 a 17 anni, con una battuta ha fatto un buco nell’acqua. “In qualità di Premio Nobel più giovane della storia, mi stavo domandando… ma seconto te Harry Styles ha sputato addosso a Chris Pine?” ha chiesto il presentatore della serata Jimmy Kimmel, rievocando così un altro episodio ‘dubbio’ della stagione cinematografica, ovvero quanto successo tra i due protagonisti di Don’t Worry Darling alla presentazione del film a Venezia 2022. La risposta di Malala è stata netta: “Parlo solo di pace“. E Kimmel è stato bravo a uscire dall’imbarazzo: “Giusto. E non è un caso che di Malala ce ne sia una sola…“. Uno dei momenti ‘flop’ della serata.

Jimmy Kimmel asks Malala Yousafzai a viewer question: “As the youngest Nobel Prize winner in history, I was wondering, do you think Harry Styles spit on Chris Pine?” “I only talk about peace.” #Oscars#Oscars95https://t.co/OizA2V2cyr pic.twitter.com/krf3VvN7os — ABC News (@ABC) March 13, 2023

Hugh Grant presenter

Altro momento cringe, ma in linea con lo spirito volutamente dissacrante dell’attore inglese, è stato quello che ha visto protagonista Hugh Grant, sul palco con la collega Andie McDowell, sua partner nell’indimenticabile Quattro Matrimoni e un funerale, in veste di presenter. Grant ha rotto la rigida sequenza propria degli Oscar e ha preso la parola per fare un complimento ‘british’ alla collega: “La prima cosa da dire stasera è che si vede che lei ha usato una buona crema idratante per 29 anni a differenza mia, che sembro uno scroto…”. Spiazzata la collega, che poi cerca di seguire il copione per introdurre la premiazione. Ma l’attaggiamento sul palco di Grant ha fatto il paio con quanto successo poco prima sul red carpet, quando ha liquidato con superficialità una delle intervistatrici piazzate lungo tutto il percorso per le tante dirette dal carpet.

Oscar 2023, momenti top

Naata Naata

Uno dei momenti migliori dello show è stata l’esibizione su Naatu Naatu, prima canzone tratta da una produzione indiana a essere candidata – e poi a vincere – agli Oscar: è tratta dal film “RRR”, è stata composta da M.M. Keeravaani (musica) e Chandrabose (testo, in telugu), è stata eseguita sul palco dai cantanti Kaala Bhairava e Rahul Sipligunj con le coreografie di Prem Rakshith. Un vero spettacolo e sicuramente top di serata.

Lady Gaga canta Hold my Hand

Altro momento da ricordare, l’esibizione di Lady Gaga in Hold my Hand, brano candidato agli Oscar – ma battuto da Naatu Naatu -. Arrivata sul carpet (non red ma champagne) del Dolby Theatre in Versace, si è poi esibita con un trucco leggerissimo, in t-shirt e jeans strappati neri. Un total black che ha regalato un tocco in più all’esibizione.

FULL VIDEO: Lady Gaga performs "Hold My Hand" at the #Oscars pic.twitter.com/xXB8zP4v8f — Lady Gaga Now 🃏 (@ladygaganownet) March 13, 2023

La povera Lady Gaga sul carpet si è anche beccata un ‘ringraziamento’ molto poco galante dal fotografo verso il quale si era lanciata avendolo visto cadere dopo il suo passaggio. Quella mano sul fondoschiena della cantante/attrice chiede vendetta. E la sua espressione dice tutto.

Another video of Lady Gaga helping a photographer on the red carpet at the #Oscar pic.twitter.com/emAu4x7E8i — Lady Gaga Now 🃏 (@ladygaganownet) March 13, 2023

Il discorso di Ke Huy Quan

C’è stato però un altro momento ‘top’ quasi a inizio serata: si tratta del discorso di accettazione del premio come Miglior Attore Non Protagonista da parte di Ke Huy Quan per Everything Everywhere All at Once. Diventato famoso da ragazzino come attore in Goonies e Indiana Jones, l’ora 51enne attore ha ricordato il suo arrivo da profugo, su un barcone, l’anno trascorso in un campo profughi e il successo arrivato col cinema: “Questo è il vero sogno americano”, ha detto l’attore che non ha trattenuto le lacrime e ha dedicato il premio alla mamma 84enne, seduta davanti alla tv.

"Mom, I just won an Oscar!" Ke Huy Quan sobs as he accepts the #Oscar for Best Supporting Actor. https://t.co/ndiKiHfmID pic.twitter.com/92QIp3PRmS — Variety (@Variety) March 13, 2023

(Giorgia Iovane)