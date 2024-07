Dopo il caso di Benedetta Pilato, la Rai sfiora una nuova polemica, schivandola per un soffio. L’episodio va in scena mercoledì sera nel corso delle gare dei 200 rana femminili con un copione che si rivela praticamente identico a quello di quarantotto ore prima. Protagonista è infatti Francesca Fangio, classificatasi settima nella seconda semifinale ed esclusa dall’atto conclusivo.

Un traguardo sfumato che non condiziona l’umore della nuotatrice, che si presenta raggiante ai microfoni di Elisabetta Caporale.

Qui però c’è da effettuare un salto indietro di qualche minuto, con il telecronista Tommaso Mecarozzi che era stato costretto ad interrompere il commento di Luca Sacchi a causa della pubblicità. Rientrato in studio, Sacchi ha pertanto tentato di riprendere la parola, subendo l’ulteriore stop da Mecarozzi, avvisato della presenza in diretta della ragazza: “Oggi non è la tua giornata perché da Elisabetta Caporale è arrivata Francesca Fangio”.

Ed è qui che si compie un mezzo autogol, visto che l’inviata recepisce le parole del commentatore, girandole erroneamente all’intervistata: “Francesca, mi riferisco a quello che ha detto adesso Mecarozzi. Non è neanche la tua di serata”.

La replica è ovviamente di dissenso: “No, non direi tanto così. Sono andata un po’ alla rincorsa della qualificazione, non è mai semplice quando è così. Sicuramente posso nuotare molto meglio, il tempo non mi soddisfa. Ma sono contenta perché me la sono goduta, sono andata senza ansia, l’atmosfera è strepitosa. Sono contenta di essermi riuscita a godere tutto quanto”. E alla giornalista che sottolinea la sua emozione, la 28enne livornese risponde con le lacrime agli occhi: “Non mi aspettavo di riuscire a fare un’altra Olimpiade. Per i giornalisti magari è brutto sentirsi dire che è bello anche solo partecipare, ma per me lo è stato. E’ una bella emozione, a Tokyo non era esattamente così”.

La Caporale, va detto, stavolta mostra empatia: “Pure per noi che siamo qui a raccontarvi è bello partecipare a queste emozioni. Tienitele bene strette”. Al rientro in onda, tuttavia, Mecarozzi la riprende, evidenziando un chiaro disappunto per il precedente fraintendimento: “Bellissima Francesca Fangio. Ribadiamo che la sua impresa era stata quella di qualificarsi per le Olimpiadi e di accedere alle semifinali. La finale, lo si sapeva, non era alla sua portata. Però sempre per precisione io mi riferivo a te (parlando a Sacchi, ndr), che non è la tua serata, perché sono stato costretto a interromperti in continuazione. Non mi riferivo assolutamente al fatto che non fosse la serata della Fangio”.

Puntualizzazioni necessarie per evitare probabilmente una nuova bufera.