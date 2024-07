A Notti Olimpiche attacco di Elisa Di Francisca a Benedetta Pilato dopo la messa in onda dell’intervista: “Fatene un’altra per capire cosa voleva dire, con i sottotitoli. E’ surreale”

Notti Olimpiche, Elisa Di Francisca attacca Benedetta Pilato: “Intervista surreale, rabbrividisco. Non so se ci fa o ci è”

Elisa Di Francisca boccia duramente a Notti Olimpiche le dichiarazioni rilasciate da Benedetta Pilato dopo il podio sfiorato da quest’ultima nella finale dei 100 rana femminili. Un giudizio sprezzante, che ha spiazzato anche i presenti in studio, arrivato in seguito alla messa in onda all’interno del programma dell’intervista alla nuotatrice 19enne.

“Non mi far parlare, ti prego – ha esordito l’ex schermitrice, rivolgendosi a Simona Rolandi che le chiedeva un commento – io non ci ho capito niente. Non so se ci fa o ci è, sinceramente non ci ho capito niente”.

A cogliere in contropiede la Di Francisca è stata la sorprendente felicità della ragazza, che ha preso il posto della prevedibile delusione per un terzo posto scappato per appena un centesimo. “Ci ho provato fino alla fine, mi dispiace, però le mie sono lacrime di gioia, ve lo giuro – aveva affermato la Pilato – sono troppo contenta, è stato il giorno più bello della mia vita. Un anno fa non ero neanche in grado di farla questa gara. Ci ho provato dal primo metro. Questo è solo un punto di partenza. Il cambiamento mi serviva, mi ha aiutato tantissimo. Tutti si aspettavano di vedermi sul podio? Tutti tranne me”.

Parole che, per la Di Francisca, andavano sostituite da una nuova intervista: “Fatene un’altra per capire cosa voleva dire, con i sottotitoli. Sinceramente non l’ho capita. Ci è rimasta male, obiettivamente male. Non è possibile. E’ assurdo, è surreale questa intervista. Che ci è venuta a fare? Io rabbrividisco, dico solo questo”.

A tamponare parzialmente lo sfogo della campionessa di fioretto ai Giochi del 2012 ci hanno provato Yuri Chechi, Francesco Damiani e, soprattutto, Luca Sacchi: “Oggi è riuscita a esprimersi come voleva e forse questo le ha dato soddisfazione – ha spiegato il commentatore – ha messo in primo piano le sue sensazioni rispetto alla delusione di non essere arrivata terza per un centesimo”.

Nei mesi scorsi la stessa Pilato aveva confessato di aver affrontato importanti problematiche fisiche, che avevano influito sulle sue prestazioni, oltre ad un cambio di base di allenamento, con il trasferimento da Taranto a Torino. Sarebbe bastato indagare consultando rapidamente un banale motore di ricerca.