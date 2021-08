L’Italia vince la medaglia d’oro per la vela nella categoria Nacra 17 alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e i commentatori di Eurosport sembrano non accorgersene. Nessun entusiasmo, nessun festeggiamento, anzi una voce in sottofondo che dice “Pare che abbiamo vinto l’oro!”. Solo l’audio ambientale registra le voci che arrivano dal campo di gara in cui si sente un grido entusiasta, “Fantastici!”, che celebra gli atleti che hanno fatto l’impresa.

"Sembra che abbiamo vinto l'oro" 🥺🥺🥺 Tutto vero: Ruggero Tita e Caterina Banti vincono una storica medaglia d'oro per l'Italia nel Nacra 17! MERAVIGLIOSI! 🥇⛵️🇮🇹#HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #ItaliaTeam | #Sailing pic.twitter.com/5nytbBjLdS — Eurosport IT (@Eurosport_IT) August 3, 2021

Il commento delle Olimpiadi Discovery firmato Eurosport è stato molto criticato da quanti nel pubblico masticano di vela. Indipendentemente dalle specifiche conoscenze sulla disciplina, sulle regole della gara, sulle tecniche di navigazione tutti si sono però accorti della ‘freddezza’ – per essere cortesi – che ha contraddistinto il taglio del traguardo da parte dell’ijmbarcazione tricolore, condotta da Ruggero Tita e Caterina Banti. Una vittoria anch’essa storica, in un’altra giornata di gare che sta dando grandi soddisfazioni all’Italia con il record del mondo fatto registrare dai ragazzi del ciclismo nella specialità Inseguimento, che vale per gli azzurri l’ingresso in finale contro la Danimarca. Di questo successo storico alla vela, però, sembra non esserci traccia nel commento dei giornalisti chiamati a seguire la gara live per l’Italia.

Sul fronte Rai, invece, la finale di vela è stata sostanzialmente ‘bucata’ dalla rete olimpica in chiaro, che ha già avuto il suo daffare a seguire i quarti di finale del Basket maschile (con Italia-Francia) e del Volley maschile (Italia-Argentina con tanto di sospensione dell’edizione delle 11 del Tg2): immaginiamo che la sesta medaglia d’oro dell’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020 sarà recuperata in differita. Eurosport, invece, si è vista sfuggire l’occasione di festeggiare l’oro degli azzurri e far partecipare alla loro gioia il pubblico appassionato (tanto da seguire la gara nel feed streaming selezionandola tra i vari mattoncini a disposizione).

E mai come in questo caso attendiamo la clip delle Commentators reactions per capire davvero cosa sia successo in cabina quando Tita/Banti hanno tagliato il traguardo vincendo l’oro per la Vela. Aspettiamo con una certa curiosità.