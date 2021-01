Oggi è un altro giorno è andato in onda oggi pomeriggio con l’aggiunta della dicitura “short”. I telespettatori di Serena Bortone che hanno colto il particolare probabilmente si sarebbero aspettatati di vedere un appuntamento dalla durata decisamente ridotta, mentre in realtà il talk pomeridiano è durato solo una quindicina di minuti in meno rispetto al solito.

Sorge quindi spontanea la domanda sulle ragioni che abbiano indotto il programma condotto dalla Bortone a cambiare denominazione per la puntata odierna. Si potrebbe dire perché la diretta di Oggi è un altro giorno è stata per il secondo giorno di fila ridotta per lasciare spazio in anticipo al Paradiso delle Signore, dato che poi era previsto uno speciale del Tg1, condotto da Francesco Giorgino, per seguire le consultazioni del Capo dello Stato, Sergio Mattarella.

Oggi è un altro giorno avrebbe inoltre, in un primo momento, dovuto cedere la linea alla soap di Rai 1 alle 15:00, orario poi mutato in seguito a un ulteriore cambiamento delle consultazioni, che ha visto slittare il primo appuntamento in agenda nel pomeriggio di oggi alle 16:45. Bisogna però anche dare conto che la scelta di cambiare denominazione sia arrivata il giorno dopo che la trasmissione di Serena Bortone è scesa negli ascolti sotto la soglia del 12% di share (11,68% nella giornata di ieri).

La scelta però di cambiare titolo per episodi in cui un programma si trova a veder mutata la propria durata complessiva non riguarda solo Oggi è un altro giorno, ma anche altri programmi di Rai 1, come capitato di recente almeno in altri due casi. Mercoledì ad esempio È sempre mezzogiorno ha assunto la denominazione È sempre mezzogiorno e un quarto, dato che Antonella Clerici è partita con un ritardo di più di 20 minuti per dare spazio alla celebrazione per la Giornata della Memoria seguita dal Tg1.

Domani fra l’altro si riproporrà una situazione simile, dato che la puntata di È sempre mezzogiorno sarà preceduta dall’Assemblea Generale della Corte Suprema di Cassazione per l’inaugurazione dell’Anno Giudiziario, a cui parteciperà il Presidente della Repubblica e che sarà pertanto seguita dal Tg1. Blogo è in grado di anticiparvi che Antonella Clerici, a differenza di quanto avviene abitualmente nell’appuntamento del venerdì, sarà in diretta (la puntata registrata nel pomeriggio di ieri è andata in onda oggi). Vedremo poi se anche domani, dato che la partenza è prevista per le 12:15, la trasmissione assumerà la denominazione È sempre mezzogiorno e un quarto.

Settimana scorsa era stata poi La Vita in Diretta a scegliere di adottare per prima l’aggiunta del sottotitolo “short” per indicare la puntata di martedì 19 gennaio scorso, quando Matano terminò la puntata alle 17:27, cedendo la linea – dopo soli 23 minuti netti di trasmissione – a Rai Parlamento per seguire il dibattito al Senato in vista del voto di fiducia al Governo.

A Rai 1 è partita la tendenza short.